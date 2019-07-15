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iPhone 6突然噴出火花 11歲女童秒嚇扔

2019-07-15 18:54聯合新聞網 綜合報導

日前美國加州一名11歲女童用iPhone 6看影片時，手機突然起火自燃，最後被燒...
日前美國加州一名11歲女童用iPhone 6看影片時，手機突然起火自燃，最後被燒成一團廢鐵。圖擷自目擊者新聞網 分享

近年來手機爆炸事故頻傳，輕則傷人重則會導致死亡。日前美國加州貝克斯菲爾德（Bakersfield）一名11歲女童莫拉斯（Kayla Ramos），在使用蘋果手機iPhone 6觀看YouTube影片時，突然發生起火事件，手機噴出火花並自燃，莫拉斯嚇的立刻把手機丟到一旁，甚至還把地毯燒出幾個大洞。

根據美國《目擊者新聞網》報導，莫拉斯表示，當時她坐下來，並將手機拿在手上，結果手機就突然自己冒出火花，為了不讓自己受傷，她趕緊把手機仍到地毯上，導致地毯上被燒出幾個大小不一的洞，手機也立馬燒成焦黑，變成一團廢鐵。莫拉斯的媽媽安達塔（Maria Adata）指出，她已連繫上蘋果公司，並按照指示將手機送回蘋果的服務中心，她也提到「我的孩子可能會受到更多傷害，但幸好孩子們沒有受傷。」

對此，蘋果官方也發出聲明表示，導致手機過熱的原因可能有好幾個因素，包括使用任何未經蘋果公司授權的產品，例如充電線，和未經公司授權的維修或手機的外部損壞都可能是起火自燃的主因。目前蘋果公司也還在調查真正原因，並先給女童新手機作為賠償。

然而，這也不是iphone 6第一次發生爆炸事故，兩年前在美國紐約也發生過類似手機自燃案件，所幸當時並未造成任何人員傷亡。

iPhone6爆炸手機
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