Galaxy Note 10官方宣傳圖像再次曝光 頂端可能改為平面設計

預計在美國東岸時間8月7日揭曉的Galaxy Note 10，稍早再次由@evleaks釋出疑似官方宣傳圖像，其中顯示此次新機頂端將會採用平面形式設計，而不像過往機種採用略帶圓弧曲線。

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目前Galaxy Note 10已經有不少消息曝光，同時也有疑似官方宣傳圖像釋出，其中包含採用視訊鏡頭開孔位於螢幕上方中央位置的設計，以及背面相機模組位置更換至背面左上角，並且採用三鏡頭模組與直向排列設計，預期將同樣區分Qualcomm Snapdragon 855及三星Exynos 9820兩種處理器規格，至於新款S Pen應用功能依然會是此款手機主要特色。

而此次由@evleaks釋出疑似官方宣傳圖像，則標明為強化版設計的Galaxy Note 10+，機身頂端更可能採用平面設計，其中也似乎搭載紅外線元件。

在先前消息裡，Galaxy Note 10+預計採用6.7吋Dynamic AMOLED螢幕，並且搭載ToF 3D攝影鏡頭，預計提供512GB或1TB儲存容量，而建議售價可能落在1149歐元，直接換算成新台幣售價約為4萬元，但依照過往經驗來看，實際售價可能會落在新台幣3萬5000元區間。

至於一般版本設計的Galaxy Note 10則採6.3吋螢幕，預計提供256GB儲存容量，建議售價則將落在999歐元，直接換算成新台幣售價約為3萬5000元，而實際售價可能介於新台幣3萬元上下。

鏡頭部分則能會在f/1.5與f/2.4可變光圈設計額外增加f/1.8規格，藉此讓相機拍攝影像能有更高細膩度表現，另外相機預期配置1200萬畫素主相機鏡頭、1200萬畫素遠距鏡頭，以及1600萬畫素超廣角鏡頭。

電池則預計採用4170mAh、最高可達12GB記憶體，並且採用UFS 3.0儲存元件，而Galaxy Note 10+將支援45W有線快充，以及20W無線快充，另外機身也可能移除3.5mm耳機孔，改以數位輸出，或是無線連接輸出。

至於處理器部分，Galaxy Note 10有可能搭載升級款Exynos 9825，但特定地區仍維持採用Qualcomm Snapdragon 855處理器規格。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》