報導指稱Google Assistant記錄內容將被Google內部員工分析使用

Google稍早證實，部分Google Assistant記錄數據確實會由內部人員分析使用，但強調這些被使用數據僅佔0.2%比例，同時也強調相關數據內容並未曝光特定帳號隱私。

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不過，比利時VRT新聞網站報導內容則是從相關來源取得1000多筆涵蓋比利時及荷蘭地區記錄數據中，發現Google Assistant數位助理服務記錄項目，分別包含地址、錄音片段在內資訊，其中甚至可以追溯到個人身分資料。

VRT新聞網站更進一步表示，至少有三個消息來源確認，Google內部員工將可藉由此類資訊讓Google Assistant互動表現效率更好，同時也預期讓Google Search服務精準度更高，另外也能將此類數據應用在新服務研發。

而Google產品經理David Monsee在稍早回應中表示，目前已經針對此事進行調查，並且透露將進一步針對Google Assistant相關隱私保護措施進行審視，避免類似情況再次發生。

同時也說明這些數據主要是由Google內部負責語言分析相關人員使用，主要用於提昇語音識別、語意理解等用途，並且強調使用內容僅涉及片段資料。

在此之前，曾有消息指稱包含Google Assitant、亞馬遜Alexa在內數位助理服務，為了確保互動反應正確與互動效率，將會在使用者未啟用情況下持續「聆聽」，而後續Google則是強調數位助理服務僅在使用者以關鍵字詞喚醒後，才會進一步記錄使用者對話內容，同時在伺服器端也會以加密形式存放，同時更以片段內容進行分析，並不影響使用者隱私。

但為了進一步消弭使用者擔憂，包含Google與亞馬遜均強調使用者可手動刪除個人使用數位助理時的對話記錄，甚至亞馬遜更允許使用者禁止服務將個人對話內容保存。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》