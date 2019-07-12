親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

法國纏訟11年的被動安樂死！植物人蘭伯拔管逝世

【短評】郭董大翻攪 球賽9局下半2出局後才開始

微軟擴展Airband計畫 藉由電視廣播閒置頻寬讓更多人上網

2019-07-12 13:23楊又肇

先前藉由電視廣播閒置頻段提供低成本上網服務的Airband計畫，微軟稍早宣布將在2020年7月以前將此項計畫擴展至美國印第安那州、伊利諾州，以及俄亥俄州，讓多達400萬人能以此連接上網。

分享

此項計畫也將與Watch Communications攜手合作，預計在印第安那州境內50個縣、伊利諾州境內22個縣，以及俄亥俄州境內多數地區佈署無線網路資源，藉此讓人口密度較低，或是偏遠農村地區能藉由電視廣播閒置頻段提供無線網路連接資源。

微軟預期此項計畫將能進一步協助偏遠地區或農村地帶進行數位轉型，透過網路資源銜接更新農業技術，同時也能藉由數位化管理方式提昇農產效率，而偏遠地區也能藉由無線網路資源獲取新知，並且藉由網路資源推動全新商業模式，進而創造更多經濟發展機會。

由於腹地廣大，美國其實有不少地區並非像主要城市具備充足網路覆蓋資源，甚至唯一上網方式必須仰賴衛星訊號，因此持續推動境內網路覆蓋率，其實也是目前美國推行發展項目之一。

類似作法，包含Google、Facebook目前也已經在各地區推行低成本的連網服務，例如藉由長時間滯空飛行的大型無人飛機，或是可建構完整網路資源的無人熱氣球散播無線網路訊號，藉此在難以佈建網路基礎設施地區提供連網資源，進而帶動在地數位化轉型，並且能藉由網路帶動全新發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

微軟

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
夏天來襲 降溫好妙招 不開冷氣也可以超級「冰」

相關新聞

華為首款5G手機Mate 20 X 5G 7月26日發布

2019-07-11 10:52

高通215處理器平台將64位元架構、雙鏡頭設計帶到輕量入門手機

2019-07-11 08:36

OpenSignal調查：首波5G網路速度表現大幅增加 但有些地區反而不如4G網路

2019-07-11 08:28

這2理由除外 買iPhone 11不如等2020機款

2019-07-10 18:27

高通攻低階智慧手機市場 推215行動平台

2019-07-10 15:05

中華電信499之亂 NCC重為處分罰120萬

2019-07-10 15:04

華為或許將於8月全球開發者大會對外揭曉自有作業系統「鴻蒙」

2019-07-10 11:46

OPPO再次申請註冊「Find Y」名稱專利 可能搭載螢幕下鏡頭設計

2019-07-10 11:30

小摩：蘋果明年將推三款5G iPhone 具飛時測距AR功能

2019-07-09 18:49

華為自研麒麟810晶片曝光 將置入榮耀手機

2019-07-09 10:40

Sony將推出螢幕可捲曲收納手機 最快年底或明年初

2019-07-09 08:36

小米也跟進潛望式鏡頭設計 可能準備用在小米MIX 4

2019-07-09 08:34

亞太電信優惠 限量5000人

2019-07-08 14:44

限時5天月租11元免綁約！亞太電信網路門市限量瘋搶中

2019-07-08 11:20

小米CC9海外銷售版本，預期將以小米A3為稱、Android One形式設計

2019-07-08 10:51

LG手機OLED面板可能轉由中國京東方提供

2019-07-08 10:51

搭載三鏡頭主相機的Nokia新機即將亮相，可能在7/9對外揭曉

2019-07-07 15:18

人夫貼心為妻購入AirPods 照片曝光網笑「還活著嗎？」

2019-07-06 13:56

vivo揭曉鎖定年輕用戶的遊戲手機iQOO Neo

2019-07-05 09:34

Nokia主管解答：4G好端端，為什麼要換5G？

2019-07-04 19:33

接入更多第三方app功能，三星在美國、韓國啟用Bixby Marketplace服務

2019-07-04 11:25

榮耀將於7/23揭曉旗艦手機榮耀9X，換上Kirin 810處理器

2019-07-04 11:25

Nokia呼籲營運商應大膽構思未來5G網路應用服務模式

2019-07-04 08:22

三星完成Galaxy Fold重新設計 螢幕不會被撕了！

2019-07-03 19:13

暑假就是要出國玩！5大電信漫遊限定下殺每日20元起

2019-07-03 16:58

暑假電信購機方案再省一波！台星送樂天購物金、亞太送家電

2019-07-03 16:09

Sony下半年可能推出兩款新機 其中一款或許支援5G連網

2019-07-03 10:59

三星總裁坦承 過於著急將螢幕可凹折手機帶進市場

2019-07-03 10:58

Intel說明Wi-Fi 6技術使用效益，配合未來5G網路帶動更大規模內容應用

2019-07-02 22:32

針對年輕人重新打造的拍照手機 小米CC9、CC9e連袂登場

2019-07-02 22:31

代號「小仙女」的小米CC9美圖定製版揭曉 100%導入美圖美顏技術

2019-07-02 22:30

三星新旗艦Galaxy Note 10將於8月8日登場 實體邀請函很奇幻

2019-07-02 16:45

太想搶第一 三星承認折疊式手機Galaxy Fold還沒準備好

2019-07-02 15:13

Galaxy Note 10將於紐約時間8月7日下午4點揭曉 可能同步推出多款新品

2019-07-02 14:18

三星總裁承認 過於著急將螢幕可凹折手機帶進市場

2019-07-02 14:18

消息指稱華為與中國電信業者測試Mate X 最快7月底上市

2019-07-02 09:07

小米CC9將區分三種款式 加入名為「Mimoji」的AR頭像功能

2019-07-02 09:07

消息指稱蘋果將針對中國市場打造更符合在地需求的iPhone機種

2019-07-02 08:54

打造影音匯流服務 中華電破天荒推串聯服務優惠方案

2019-07-01 17:28
看更多

熱門文章

Windows 95都市傳說獲證實 亂動滑鼠能讓系統加速！

2019-07-11 21:55

糗！四名蒙面高中生惡意噴漆 卻因連上Wifi暴露身分

2019-07-11 18:48

怕ZOOM零日漏洞大爆炸 蘋果出手直接更新MAC！

2019-07-11 16:44

Google翻譯功能 推四項升級

2019-07-11 19:04

亞馬遜串流音樂 快速竄紅

2019-07-12 02:36

Apple Pay確定支援香港八達通交通卡 悠遊卡再等等

2019-07-12 09:25

LINE MUSIC來了！在日本完勝KKBOX、市占第3，這次它能打贏台灣15年地頭蛇？

2019-07-12 09:53

標榜等同125cc排氣量動力的eMOVING面貌亮相

2019-07-12 09:24

Google即時鏡頭翻譯升級 可自動偵測語言

2019-07-11 14:19

結合相片列印功能、隨印隨拍 Canon在台揭曉iNSPiC系列拍立得相機

2019-07-11 15:33

Acer Day週五花博登場 一日店長HowHow邀你搶先過情人節

2019-07-11 17:07

Google翻譯更新 讓鏡頭拍攝即時翻譯功能對應更多語言

2019-07-12 13:24

任天堂拓市 推平價遊戲機

2019-07-12 02:36

5月通訊消費申訴大減 抱怨連線品質居首

2019-07-11 15:45

串流音樂平台吸粉 競辦演唱會

2019-07-12 02:36

華納宣布推出HBO Max串流影音服務 將收錄更豐富大量獨佔原創影音內容

2019-07-12 13:33

Nintendo Switch Lite上市之後 任天堂仍會依照需求提供Nintendo DS系列機種

2019-07-12 13:37

對應雲端串流遊戲使用？微軟申請可左右分離使用的遊戲控制手把

2019-07-12 13:26

Facebook計畫取得《刺客教條》在內VR遊戲獨家代理權 藉此擴展Oculus應用市場

2019-07-12 13:38

微軟擴展Airband計畫 藉由電視廣播閒置頻寬讓更多人上網

2019-07-12 13:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top