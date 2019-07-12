微軟擴展Airband計畫 藉由電視廣播閒置頻寬讓更多人上網

先前藉由電視廣播閒置頻段提供低成本上網服務的Airband計畫，微軟稍早宣布將在2020年7月以前將此項計畫擴展至美國印第安那州、伊利諾州，以及俄亥俄州，讓多達400萬人能以此連接上網。

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此項計畫也將與Watch Communications攜手合作，預計在印第安那州境內50個縣、伊利諾州境內22個縣，以及俄亥俄州境內多數地區佈署無線網路資源，藉此讓人口密度較低，或是偏遠農村地區能藉由電視廣播閒置頻段提供無線網路連接資源。

微軟預期此項計畫將能進一步協助偏遠地區或農村地帶進行數位轉型，透過網路資源銜接更新農業技術，同時也能藉由數位化管理方式提昇農產效率，而偏遠地區也能藉由無線網路資源獲取新知，並且藉由網路資源推動全新商業模式，進而創造更多經濟發展機會。

由於腹地廣大，美國其實有不少地區並非像主要城市具備充足網路覆蓋資源，甚至唯一上網方式必須仰賴衛星訊號，因此持續推動境內網路覆蓋率，其實也是目前美國推行發展項目之一。

類似作法，包含Google、Facebook目前也已經在各地區推行低成本的連網服務，例如藉由長時間滯空飛行的大型無人飛機，或是可建構完整網路資源的無人熱氣球散播無線網路訊號，藉此在難以佈建網路基礎設施地區提供連網資源，進而帶動在地數位化轉型，並且能藉由網路帶動全新發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》