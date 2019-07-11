高通215處理器平台將64位元架構、雙鏡頭設計帶到輕量入門手機

針對許久未更新的入門款處理器，Qualcomm稍早宣布推出新款215處理器平台，將導入64位元架構設計，並且相比前一代產品 (212、205)提昇50%運算效能，以及28%的圖像顯示能力。

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此次更新的215處理器平台，將可對應解析度達1560 x 720的19.9:9顯示比例螢幕，並且導入64位元架構的Cortex-A53四核心設計，同時也在200系列處理器首度加入支援雙影像處理器設計，藉此讓輕量入門機種也能搭載雙鏡頭設計，實現更多拍攝應用功能，最高可支援1300萬畫素靜態影像拍攝，以及1080P動態錄影。

另外，Qualcomm也在此款處理器加入Hexagon DSP設計，藉此讓音樂播放、GPS定位等不需要全面使用處理器運算資源的應用需求，能以更低耗電形式運作。

另外，215處理器平台也支援雙VoLTE通話，最高支援Cat.4 LTE網路連接能力，可對應150Mbps下載速度，以及Wi-Fi 802.11ac無線網路連接能力，同時也支援NFC應用功能，可讓更多裝置對應感應支付等應用操作。

Qualcomm預計會在今年下半年提供215處理器平台，相關應用產品也會在年底前陸續推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》