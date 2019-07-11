OpenSignal調查：首波5G網路速度表現大幅增加 但有些地區反而不如4G網路

在OpenSignal針對首波已經推行的5G網路服務使用體驗調查中，顯示整體連線速度確實比4G網路明顯增加許多，但因為技術使用差異，以及網路架構最佳化程度差異，使得部分地區的5G網路速度僅與4G網路表現相差不遠，甚至落後現有4G網路速度表現。

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根據OpenSignal調查結果，顯示目前在美國、瑞士及南韓地區的5G網路服務已經大幅超越現有4G網路提供速度，其中更以美國電信業者最高可提供高達1815Mbps下載速度表現，以相比4G網路服務呈現2.7倍差異取得領先地位。

不過，在西班牙地區的5G網路速度表現則與當地的4G網路速度相去不遠，甚至在澳洲地區反而呈現4G網路速度比5G網路還快的情況。

會有這樣的差距，多少與現有4G網路技術本身就有不同差距情況，加上現階段的5G網路技術仍區分以現有4G網路技術，或是毫米波 (mmWave)技術為主，同時也還要考量各地區電信業者對於不同網路技術資源調配，例如美國地區境內電信業者AT&T、Verizon、T-Mobile、Sprint在各地區所提供網路資源就有差異，預期也會反應在實際使用體驗。

另外要考量部分，還包含各個電信業者針對現有營運成本考量，進而網路服務增加流量限制等調整，同時網路基礎建設也會影響整體服務體驗差異。

但從整體來看，5G網路技術確實會帶來更高頻寬與更快傳輸效率，加上本身具備軟體定義動態調整，以及安全加密等特性，預期未來將會有更多藉由5G網路誕生的全新線上服務蓬勃發展。

而從市場看法認為，今年開始大量推行的5G網路服務，將會在2020年快速普及，同時使用滲透率將會超越過往4G網路推行速度，進而催生更多全新市場發展機會。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》