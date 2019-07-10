華為或許將於8月全球開發者大會對外揭曉自有作業系統「鴻蒙」

2019-07-10 11:46 聯合新聞網 楊又肇



雖然稍早美國總統川普說明在不違反國家安全條件下，將允許美國廠商將產品銷售給華為，形式上算是緩解華為手機無法獲得Google技術支援的困境。但是為了避免技術受限必須依賴美國廠商的情況，華為顯然計畫進一步推出自有作業系統「鴻蒙」，預期最快會在8月9日於東莞松山湖舉辦的華為全球開發者大會上揭曉。

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按照華為先前的說法，其實很早之前就已經構思自有作業系統的準備，同時本身在Android作業系統也投入大量人力資源進行最佳化，其中包含去除不必要的程式內容，並且針對硬體運作進行調整，藉此讓旗下手機執行效率更高。

而就華為創辦人任正非日前接受訪談表示，「鴻蒙」並非針對手機打造，而是一款可對應各式連網裝置使用的作業系統。加上先前的說法更表示「鴻蒙」並非因應中美貿易關係緊張而催生，式在更早之前就已經投入發展計畫，預期可應用在手機、PC、平板、電視、智慧穿戴、車載等裝置平台，意味此款作業系統式針對規模更大的物連網應用打造。

因此，若以應用模式來看的話，「鴻蒙」對比的作業系統並非現有Android，而會是Google目前依然披上神祕面紗的作業系統Fuchsia OS。

從相關說明指出，「鴻蒙」將可相容既有Android平台app，以及所有網頁應用服務，因此某種程度也與Fuchsia OS使用形式相似。而先前Google已經說明未來不會以Fuchsia OS取代Android作業系統市場生態，或許華為未來也可能採用相同方式，讓Android作業系統與「鴻蒙」並行使用，藉此對應不同使用需求。

以目前華為產品在全球市場市佔，光是手機產品出貨量就已經超越蘋果，僅次於三星，因此要建立全新作業系統生態並非難事，但從三星現有市佔規模來看，雖然過去也曾計畫以Bada、Tizen作業系統建立全新市場生態，但最後仍面臨仰賴Android作業系統發展的情況，意味華為要順利在市場推行「鴻蒙」的市場生態，恐怕也不太容易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》