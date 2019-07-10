親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
數位焦點
通訊世界
社群網路
3C生活
軟體情報
科技娛樂
電玩電競

跨海追擊救漫畫？ 日本最大盜版「漫畫村」站長被捕

華為或許將於8月全球開發者大會對外揭曉自有作業系統「鴻蒙」

2019-07-10 11:46聯合新聞網 楊又肇

雖然稍早美國總統川普說明在不違反國家安全條件下，將允許美國廠商將產品銷售給華為，形式上算是緩解華為手機無法獲得Google技術支援的困境。但是為了避免技術受限必須依賴美國廠商的情況，華為顯然計畫進一步推出自有作業系統鴻蒙」，預期最快會在8月9日於東莞松山湖舉辦的華為全球開發者大會上揭曉。

分享

按照華為先前的說法，其實很早之前就已經構思自有作業系統的準備，同時本身在Android作業系統也投入大量人力資源進行最佳化，其中包含去除不必要的程式內容，並且針對硬體運作進行調整，藉此讓旗下手機執行效率更高。

而就華為創辦人任正非日前接受訪談表示，「鴻蒙」並非針對手機打造，而是一款可對應各式連網裝置使用的作業系統。加上先前的說法更表示「鴻蒙」並非因應中美貿易關係緊張而催生，式在更早之前就已經投入發展計畫，預期可應用在手機、PC、平板、電視、智慧穿戴、車載等裝置平台，意味此款作業系統式針對規模更大的物連網應用打造。

因此，若以應用模式來看的話，「鴻蒙」對比的作業系統並非現有Android，而會是Google目前依然披上神祕面紗的作業系統Fuchsia OS

從相關說明指出，「鴻蒙」將可相容既有Android平台app，以及所有網頁應用服務，因此某種程度也與Fuchsia OS使用形式相似。而先前Google已經說明未來不會以Fuchsia OS取代Android作業系統市場生態，或許華為未來也可能採用相同方式，讓Android作業系統與「鴻蒙」並行使用，藉此對應不同使用需求。

以目前華為產品在全球市場市佔，光是手機產品出貨量就已經超越蘋果，僅次於三星，因此要建立全新作業系統生態並非難事，但從三星現有市佔規模來看，雖然過去也曾計畫以Bada、Tizen作業系統建立全新市場生態，但最後仍面臨仰賴Android作業系統發展的情況，意味華為要順利在市場推行「鴻蒙」的市場生態，恐怕也不太容易。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

作業系統華為鴻蒙Android手機
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

小摩：蘋果明年將推三款5G iPhone 具飛時測距AR功能

2019-07-09 18:49

OPPO再次申請註冊「Find Y」名稱專利 可能搭載螢幕下鏡頭設計

2019-07-10 11:30

華為自研麒麟810晶片曝光 將置入榮耀手機

2019-07-09 10:40

Sony將推出螢幕可捲曲收納手機 最快年底或明年初

2019-07-09 08:36

小米也跟進潛望式鏡頭設計 可能準備用在小米MIX 4

2019-07-09 08:34

亞太電信優惠 限量5000人

2019-07-08 14:44

限時5天月租11元免綁約！亞太電信網路門市限量瘋搶中

2019-07-08 11:20

小米CC9海外銷售版本，預期將以小米A3為稱、Android One形式設計

2019-07-08 10:51

LG手機OLED面板可能轉由中國京東方提供

2019-07-08 10:51

搭載三鏡頭主相機的Nokia新機即將亮相，可能在7/9對外揭曉

2019-07-07 15:18

人夫貼心為妻購入AirPods 照片曝光網笑「還活著嗎？」

2019-07-06 13:56

vivo揭曉鎖定年輕用戶的遊戲手機iQOO Neo

2019-07-05 09:34

Nokia主管解答：4G好端端，為什麼要換5G？

2019-07-04 19:33

接入更多第三方app功能，三星在美國、韓國啟用Bixby Marketplace服務

2019-07-04 11:25

榮耀將於7/23揭曉旗艦手機榮耀9X，換上Kirin 810處理器

2019-07-04 11:25

Nokia呼籲營運商應大膽構思未來5G網路應用服務模式

2019-07-04 08:22

三星完成Galaxy Fold重新設計 螢幕不會被撕了！

2019-07-03 19:13

暑假就是要出國玩！5大電信漫遊限定下殺每日20元起

2019-07-03 16:58

暑假電信購機方案再省一波！台星送樂天購物金、亞太送家電

2019-07-03 16:09

Sony下半年可能推出兩款新機 其中一款或許支援5G連網

2019-07-03 10:59

三星總裁坦承 過於著急將螢幕可凹折手機帶進市場

2019-07-03 10:58

Intel說明Wi-Fi 6技術使用效益，配合未來5G網路帶動更大規模內容應用

2019-07-02 22:32

針對年輕人重新打造的拍照手機 小米CC9、CC9e連袂登場

2019-07-02 22:31

代號「小仙女」的小米CC9美圖定製版揭曉 100%導入美圖美顏技術

2019-07-02 22:30

三星新旗艦Galaxy Note 10將於8月8日登場 實體邀請函很奇幻

2019-07-02 16:45

太想搶第一 三星承認折疊式手機Galaxy Fold還沒準備好

2019-07-02 15:13

Galaxy Note 10將於紐約時間8月7日下午4點揭曉 可能同步推出多款新品

2019-07-02 14:18

三星總裁承認 過於著急將螢幕可凹折手機帶進市場

2019-07-02 14:18

消息指稱華為與中國電信業者測試Mate X 最快7月底上市

2019-07-02 09:07

小米CC9將區分三種款式 加入名為「Mimoji」的AR頭像功能

2019-07-02 09:07

消息指稱蘋果將針對中國市場打造更符合在地需求的iPhone機種

2019-07-02 08:54

打造影音匯流服務 中華電破天荒推串聯服務優惠方案

2019-07-01 17:28

Lightning要消失了？蘋果新開發完全防水防塵傳輸方法

2019-06-30 20:41

Google Maps導航路徑偏離警告功能 率先在印度地區開放Android手機使用

2019-06-30 12:54

DxOMark藉由擬真人像「Sienna」進一步量化自拍鏡頭拍攝表現

2019-06-30 12:54

能以浮空手勢操作、支援掌紋靜脈識別的LG G8S ThinQ登台

2019-06-28 16:38

用手勢就能操控手機 LG G8SThinQ登台

2019-06-28 16:37

隔空手控超魔幻！LG G8S ThinQ登台開賣 靜脈識別解鎖為安全把關

2019-06-28 16:33

2019年最強話題新手機 六款黑科技總整理

2019-06-27 20:36
看更多

熱門文章

任正非：鴻蒙非備胎替代Google 原本為電信網絡設計

2019-07-09 20:34

Sony超人氣降噪耳機推新款 時尚真無線設計太美了！

2019-07-09 16:11

無痛52週存錢法 工程師業餘開發《存錢神器》App

2019-07-09 16:43

小摩：蘋果明年將推三款5G iPhone 具飛時測距AR功能

2019-07-09 18:49

世界百大VPN超集中！歸23家母公司所有 6間在中國

2019-07-09 19:54

燦坤全民購物節4K電視狂降2萬 百款優惠今起線上搶先購

2019-07-09 17:17

微星NVIDIA RTX 20 SUPER系列顯卡 今日正式推出

2019-07-09 16:08

Instagram推新功能 打擊網路霸凌

2019-07-09 13:12

NVIDIA將Jetson Nano開發板加入深度學習實作坊 推廣AIoT應用

2019-07-09 15:33

蘋果開始在MacBook Pro全面採用Touch Bar設計 12吋MacBook退離市場

2019-07-10 11:54

燦坤推全民購物節 千款商品優惠降價幅度突破億元

2019-07-09 22:09

華為或許將於8月全球開發者大會對外揭曉自有作業系統「鴻蒙」

2019-07-10 11:46

「家的新聲」 蘋果智慧喇叭HomePod終於確定登台

2019-07-10 11:58

增加瀏覽量？Mozilla計畫在Firefox瀏覽器推出付費新聞訂閱服務

2019-07-10 11:40

印度政府考慮全面禁止Facebook加密貨幣Libra

2019-07-10 11:49

OPPO再次申請註冊「Find Y」名稱專利 可能搭載螢幕下鏡頭設計

2019-07-10 11:30

大同3C推黃金週盛典 還有機會把黃金條塊帶回家

2019-07-09 22:02

LG申請「Wallet ThinQ」名稱專利 可能推行加密數位錢包服務

2019-07-10 11:36

Nutanix：擁抱數位轉型 從服務轉變為「體驗」將成為全新常態

2019-07-10 11:38

推動數位轉型，聯想將ThinkBook品牌、ThinkCentre Nano系列產品引進台灣

2019-07-10 12:51

蘋果HomePod台灣售價不到萬元 供應鏈可望受惠

2019-07-10 12:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top