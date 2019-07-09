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Sony將推出螢幕可捲曲收納手機 最快年底或明年初

2019-07-09 08:36楊又肇

更新：Sony Mobile稍早澄清表示並未計畫投入螢幕可捲曲收納手機，說明相關報導並非事實。

雖然Sony Mobile目前並未有任何推出螢幕可凹折手機消息，但相關消息透露Sony Mobile預期最快會今年底，或是明年初推出採用可捲曲收納螢幕設計的手機產品。

(圖僅為示意，並非傳聞可能設計)
(圖僅為示意，並非傳聞可能設計)
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德國網站All About Samsung編輯Max J.稍早於個人Twitter頁面透露，表示Sony Mobile預期最快今年底或明年初也會加入全新手機設計競爭，其中預期採用名為「Nautilus Design (鸚鵡螺設計)」的形式打造，並且採用螢幕可捲曲收納設計，讓使用者能依照不同需求調整當下螢幕尺寸。

Max J.更以Sony曾在2016年展示的螢幕可卷曲設計展示影片，藉此強化本身說法。

此外，相關說法更透露Sony Mobile此款新機將採用LG Display提供軟性螢幕，搭載Qualcomm代號「SM7250」處理器、3220mAh電池容量，同時內建10倍變焦設計鏡頭。但預期在市售版本中，將會採用Qualcomm Snapdragon 855處理器，以及Snapdragon X50通訊晶片，將對應5G連網功能。

不過，目前並沒有任何可靠消息可進一步佐證此款手機是否存在，或是只是一個可信度不高的市場傳聞。而從Max J.本身專注撰寫三星手機相關消息，因此也可能意味此項傳聞可信度不高。

而三星先前也曾提出類似設計，採用螢幕可捲曲收納的原型設計手機，但目前並未推出實際商用產品。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

德國

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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