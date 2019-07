Sony將推出螢幕可捲曲收納手機 最快年底或明年初

更新:Sony Mobile稍早澄清表示並未計畫投入螢幕可捲曲收納手機,說明相關報導並非事實。

雖然Sony Mobile目前並未有任何推出螢幕可凹折手機消息,但相關消息透露Sony Mobile預期最快會今年底,或是明年初推出採用可捲曲收納螢幕設計的手機產品。

德國網站All About Samsung編輯Max J.稍早於個人Twitter頁面透露,表示Sony Mobile預期最快今年底或明年初也會加入全新手機設計競爭,其中預期採用名為「Nautilus Design (鸚鵡螺設計)」的形式打造,並且採用螢幕可捲曲收納設計,讓使用者能依照不同需求調整當下螢幕尺寸。

Max J.更以Sony曾在2016年展示的螢幕可卷曲設計展示影片,藉此強化本身說法。

此外,相關說法更透露Sony Mobile此款新機將採用LG Display提供軟性螢幕,搭載Qualcomm代號「SM7250」處理器、3220mAh電池容量,同時內建10倍變焦設計鏡頭。但預期在市售版本中,將會採用Qualcomm Snapdragon 855處理器,以及Snapdragon X50通訊晶片,將對應5G連網功能。

不過,目前並沒有任何可靠消息可進一步佐證此款手機是否存在,或是只是一個可信度不高的市場傳聞。而從Max J.本身專注撰寫三星手機相關消息,因此也可能意味此項傳聞可信度不高。

而三星先前也曾提出類似設計,採用螢幕可捲曲收納的原型設計手機,但目前並未推出實際商用產品。

Sony is working on a competitor to the Galaxy Fold and Mate X.



The current prototypes feature:

3220mAh

SM7250 SoC

LG Display

Nautilus Design

10x Zoom Camera



The retail models may feature:

Snapdragon 855 Soc

Qualcomm X50 Modem



