小米CC9海外銷售版本，預期將以小米A3為稱、Android One形式設計

日前小米在中國市場揭曉小米CC9系列手機之後，小米台灣曾透露不會在台灣市場引進此系列機種，但會引進相似規格手機產品，而從相關資料顯示，有可能就是接下來即將在海外市場推行的Android One機種小米A3。

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依照美國FCC，以及新加坡資訊通信媒體發展局 (Info-communications Media Development Authority of Singapore,IMDA)所釋出認證資料，顯示小米準備推出名為小米A3的新款手機，預期會是先前針對海外市場打造的Android One機種。

而從FCC認證文件顯示此款手機型號為「M1906F9SH」來看，其實就能確認此款手機為先前在中國市場揭曉的小米CC9，預期也會搭載Qualcomm Snapdragon 730處理器、4800萬畫素在內三鏡頭規格、6.39吋規格螢幕，但不確定是否也會搭載目前有點惹上抄襲爭議的Mimoji動畫萌拍。

至於以小米A3產品定位來看，預期小米並不會在海外市場推行小米CC9e，但小米CC9美圖定製版是否會特別引進台灣等市場銷售，實際上還是要等小米後續公布為準。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》