搭載三鏡頭主相機的Nokia新機即將亮相，可能在7/9對外揭曉

今年在MWC 2019期間揭曉採用Light技術設計的多鏡頭手機Nokia 9 PureView，當時HMD Global行銷長Pekka Rantala曾透露未來有可能配合市場需求規劃不同鏡頭配置設計。而從稍早微博釋出圖像，顯示HMD Global確實著手準備一款搭載三鏡頭相機設計的手機產品，或許最快會在近期對外亮相。

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從微博釋出消息，顯示HMD Global此款新機採用TA-1198型號設計，同時背面搭載一組採圓底、三鏡頭配置的相機模組，其中包含採用蔡司學鏡片設計的4800萬畫素鏡頭，以及2000萬畫素超廣角，並且配置一組景深鏡頭與LED補光燈，至於視訊鏡頭則採用2000萬畫素規格。

至於硬體規格部分，此款新機搭載Qualcomm Snapdragon 660處理器，機身底部維持搭載3.5mm耳機孔，而機身側面也同樣搭載一組獨立的Google Asssitant按鍵，背面則搭載指紋辨識器，螢幕則採用水滴造型的「瀏海」設計，內建電池容量為3500mAh。

相關消息指稱此款新機最快會在7月9日揭曉，並且採用Android 9.0作業系統，同樣也是以Android One形式打造。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》