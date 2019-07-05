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vivo揭曉鎖定年輕用戶的遊戲手機iQOO Neo

2019-07-05 09:34楊又肇

除了小米揭曉CC9系列新機之外，vivo旗下子品牌iQOO稍早也宣布推出名為iQOO Neo的新機，同樣定位在年輕用戶族群。

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不過，在硬體規格方面，iQOO Neo採用Qualcomm去年主推的高階處理器Snapdragon 845，機身則推出電光紫、碳纖黑兩款配色，另外也配置超級液冷散熱與Monster編譯增強技術，同時搭載電競模式、低藍光護眼模式，以及特殊遊戲燈效，另外也搭載獨立Jovi數位助理服務按鍵。

其他部分則包含採用解析度為2340×1080的6.38吋Super AMOLED螢幕，搭載8GB記憶體，以及64GB或128GB儲存容量，電池則採用4500mAh容量設計，支援22.5W閃充。相機部分則採用雙核1200萬畫素設計的視訊鏡頭，以及配置双核1200萬畫素主相機鏡頭，以及800萬畫素廣角鏡頭與200萬畫素景深鏡頭。

以iQOO Neo定位，將鎖定在對應手機遊戲遊玩為主的年輕用戶需求，預計從即日起開放預購，將在7月8日率先於中國市場上市，建議售價則從人民幣1798元起跳。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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