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Nokia主管解答：4G好端端，為什麼要換5G？

2019-07-04 19:33INSIDE

▲諾基亞貝爾實驗室諮詢顧問部高級合夥人 Faud Siddiqui
▲諾基亞貝爾實驗室諮詢顧問部高級合夥人 Faud Siddiqui
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諾基亞Nokia）今日在台展開電信市場論壇，諾基亞大中華區總裁馬博策、諾基亞5G解決方案行銷主管 Jason Elliot、諾基亞貝爾實驗室顧問諮詢部高級合夥人Faud Siddiqui皆來到現場，為大家說明諾基亞提供的5G系統架構，以及5G對電信營運商甚至整個國家的重要性。

諾基亞貝爾實驗室（Nokia Bell Labs）顧問諮詢部發表白皮書《誰能獲取 5G Future X網路時代的新價值》，Siddiqui 從中指出一些有趣觀察：

傳統營運商獲利能力衰退，2012-2016年前十大平台公司的平均資本報酬（ROC）是前十大營運商2倍。

營運商採用現成提供已經整合好的5G「預整合解決方案」，獲利能力會比採用多家供應商再自行整合的業者提早2.5年領先市場。

營運商成長停滯：5G帶動服務轉型

電信營運商直接提供消費者端網路方案的模式，投入成本與報酬不成正比。全球行動數據流量從2006年4PB每月成長到2016年7201 PB每月，而語音收益持續衰退。

台灣去年499的吃到飽方案電信戰，至今仍讓許多業者元氣大傷。種種現象加起來可以發現，營運商未能從行動流量的成長得到足夠的獲利成長。

貝爾實驗室白皮書中也觀察到，過去十年全球 ROC 佼佼者是提供內容及延伸服務的平台業者，以領域前十大公司來比較，平均資本報酬是營運商的 2 倍。

因此 Siddiqui 建議，營運商應轉型，提供更多樣化的商用或消費級服務，而非單純提供聯網方案，才是啟動下一波成長動能之路。而不論是物聯網、智慧工廠、自駕車、車聯網、VR/AR、雲端影音娛樂，都需要更大的頻寬與更低的延遲才能實現，也因此營運商及早佈局 5G 就是在為轉型經營解決方案卡位。

整合好的方案比自己整合有效率

為了向電信商證明採用整套的預整合方案，會比自己多方採購再行整合有效，Siddiqui 甚至舉出實驗室的賽局理論 Cournot-Nash 三人模型分析。

兩者皆為導入諾基亞 Future X 網路，採用預整合方案的供應商會比多供應商再行整合者提早兩年半達到超越市場獲利的能力。

Siddiqui 總結，營運商在 5G 賽局勝出的條件，必須兼顧商業模式與服務、選擇網路架構、快速革新，才能脫穎而出。

《本文作者Mia，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》

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