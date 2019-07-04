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接入更多第三方app功能，三星在美國、韓國啟用Bixby Marketplace服務

2019-07-04 11:25楊又肇

三星稍早宣布在美國與韓國地區啟用Bixby Marketplace服務，讓使用者能透過搭載Bixby功能的Galaxy系列手機連接，並且依照個人需求下載各類應用服務內容，藉此客製化個人的Bixby數位助理服務。

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其實三星在去年的紐約Unpacked活動首度揭曉Bixby Home智慧喇叭時，就曾提即將開放更多第三方app進駐Bixby數位助理服務，而此次推出的Bixby Marketplace服務，就是讓這些能與Bixby數位助理服務整合的第三方app內容，能藉由服務平台形式讓人依照需求選擇下載使用。

類似模式，其實在Alexa、Google Assistant，或是蘋果Siri都有類似應用整合，讓數位助理服務串接更多第三方app，藉此擴展更多符合個人需求的使用模式。

在目前三星公布消息裡，包含Google Maps、Google Store、YouTube、Spotify、iHeartRadio、全國公共廣播電台 (NPR)、Yelp在內服務都會登上Bixby Marketplace服務提供下載安裝，並且會透過分類方式協助使用者更快找到合適app。

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而安裝之後，使用者即可在Bixby數位助理服務呼叫這些第三方app應用內容，例如透過Bixby啟用Uber預約搭乘服務，或是透過Bixby喚醒Google Maps進行導航。

三星預計在今年10月29日到30日間於加州聖荷西舉辦的三星開發者大會SDC 2019期間揭曉更多資訊，但目前宣布推出的Bixby Marketplace服務似乎僅能對應Galaxy系列手機使用，畢竟去年公布，並且多次在公開場合展示的Bixby Home智慧喇叭至今仍未有上市消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

三星Bixby數位助理手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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