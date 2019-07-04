Nokia呼籲營運商應大膽構思未來5G網路應用服務模式

針對今年逐漸開始推動啟用的5G網路技術應用，Nokia與市調機構Analysys Mason合作公布5G成熟度指數調查報告，其中發現在2019年至2020年的首波5G網路商用服務擴展過程中，營運商將面臨相當陡峭的學習曲線，同時也發現目前常見的5G網路發展策略建立在既有解決方案上，同時主要以改善過往使用體驗、強調可創造全新營收機會，另外也更著重在物聯往應用相關項目。

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由於目前5G網路規劃仍建立在既有4G網路基礎上，因此許多營運商對於5G網路應用，主要還是維持在現有體驗強化，例如從4K解析度畫質進展至8K畫質規格，同時可藉由網路串流技術傳遞更高畫質影像，或是實現更即時的檔案傳輸使用效率，雖然部分廠商也提出諸如更真實的虛擬實境即時互動，或是人工智慧、自動化生產製造等創新應用項目，但多數營運商依然維持處於發展跟隨者的立場，而非藉由5G網路技術大膽建立全新應用服務。

因此在現行對於5G網路應用推廣，不少看法依然存在觀望階段，就連一般消費者也可能處於對5G網路感興趣，但是可能因為價格、使用需求維持使用現有4G網路服務。因此，市場看法認為初期5G網路較多應用會發生在政府或企業單位應用，或是大規模基礎建設，預期要等到後續 (預期會是在2020年之後)才會有更多應用服務落實在一般消費市場。

就Nokia的看法，確實就現有網路服務應用仍建立在既有網路基礎架構上，主要考量除了在於現有頻譜資源依然要看各地區政府單位核發許可情況，其實也包含因為可藉由既有4G LTE技術與載波聚合等技術串接，藉此實現接近5G網路傳輸技術規格應用模式，因此不願在初期時候投入大量建置成本。

另外，目前多數5G網路應用情境其實也與4G網路時代提出想法相近，加上多數推廣仍以傳輸頻寬加大、延遲減少等一般較容易理解說明宣傳，使得目前多數服務營運商雖然對5G網路技術到來深感興趣，卻在實際投入採取保守作法，即便現階段以有超過三分之一的服務營運商開始進行垂直整合，但仍有約44%比例採取單打獨鬥作法，甚至有12%比例仍未積極投入5G網路應用發展。

因此，Nokia認為5G網路應用發展需要以更大想像打破既有框架，藉由5G網路特性建立全新不同服務內容，如此才能帶動全新營收獲利模式。

以日前Google宣布推出的網路串流遊戲服務Stadia，雖然也是能以現有4G網路服務實現，但是在5G網路助力之下，卻能實現更高畫質、更穩定串流遊玩體驗，甚至可以串接更多Google所提供網路應用服務，例如YouTube直播實況。

而在5G網路更高頻寬與可藉由軟體定義傳輸模式等特性加持下，Stadia服務將能以更好的使用體驗吸引用戶支持，進而讓此項服務成為市場應用主流。

若以現行4G網路技術應用來看，過往也很少人認為可以藉由手機隨時觀看網路串流影音，頂多就是用來接聽、撥打電話，或是收發簡訊等功能，但是從3G網路進入4G網路發展之後，隨著網路頻寬增長，相對也明顯改變不少使用習慣。

在5G網路持續推動之下，Nokia預期除了在既有頻寬更大、傳輸效率更高的特性之外，預期5G網路更多包含安全、彈性調度、能以軟體自訂功能等應用，將可落實在更多網路應用服務，進而催生更多新興事業成長。

對於現有網路營運商而言，則更應該把握現行發展趨勢，即時把握踏入5G網路應用發展的前期競爭優勢，藉由前瞻思維轉型，讓本身業務能透過5G網路發展機會銜接更多成長動能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》