Sony下半年可能推出兩款新機，其中一款或許支援5G連網

在稍早曝光的UAProf (User Agent Profile)文件中，分別出現J8210、J8270、J9210、J8010四款型號，其中J8210與J9210有可能僅只是SIM卡卡槽數量上的差異，而J8210、J8270與J8010有可能是Sony Mobile下半年預計推出新機。

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若以今年上半年推出的Xperia 1型號區分J8110、J8170、J9110 (雙SIM卡槽版本)，J8210與J9210或許就是下半年預計推出的新款Xepria旗艦手機，有可能會以Xperia 2為稱，而J8270則有可能是其他市場銷售版本。

至於型號為J8010的新款手機，則有可能會是Sony Mobile今年在MWC 2019期間展示的5G原型手機市售版本，或許外觀將與Xperia 1相似，甚至採用相同設計，但在網路連接部分則加入支援5G連網功能，螢幕有可能維持與Xperia 1相同的21:9顯示比例，同時維持4K OLED螢幕規格。

Sony Mobile今年在MWC 2019期間展示的5G原型手機 分享 facebook

不過，從型號為J8210的手機螢幕設計來看，解析度採用的是1920 x 1080，同時顯示比例採用16:9設計，明顯與Xperia 1採用螢幕設計不同，反觀型號為J8010的新款手機，則是採用與Xperia 1相同的21:9顯示比例，以及4K解析度規格。

因此若以產品推行策略來看，Sony Mobile或許計畫選在今年IFA 2019期間公佈旗下首款準備進入市場商用的5G手機，首波銷售市場預期會鎖定歐洲，以及美國在內市場，至於型號各為J8210、J8270、J9210的手機，預期會視同一款產品，只是依照不同市場銷售需求區隔，但是否為預期中的Xperia 2，或許還有一些變數，有可能僅為Xperia 1的衍生機種。

依照sumahoinfo網站取得消息，Sony Mobile有可能針對日本市場推出名為Xperia 1s、Xperia 1v在內名稱新機，預期型號為J8210、J8270、J9210的手機將會定位為海外銷售版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》