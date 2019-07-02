代號「小仙女」的小米CC9美圖定製版揭曉 100%導入美圖美顏技術

更新：與小米CC9系列一樣，小米台灣表示此次揭曉的小米CC9系列並不會引進台灣市場，但會針對台灣市場引進相似規格機種，具體上市時程與資訊將會在後續公布。

除了揭曉小米CC9，以及小米CC9e，此次在北京水立方發表會上同步登場新機，還包含小米與美圖共同打造的小米CC9美圖定製版，亦即先前預告代號「小仙女」的新機。

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小米CC9美圖定製版背蓋以巴哈馬群島的粉紅沙灘 (Pink Beach)為形象設計，採用白粉漸變色彩呈現，並且以「仙女色」為稱，其中更在相機功能全數導入美圖技術，並且採用美圖定製版本的MIUI操作介面，其中更預載美圖旗下包含美圖秀秀、美拍app項目。

而在相機功能方面，更強調藉由美圖人工智慧實驗室打造的美顏技術，搭配小米CC9的相機解像能力，讓使用者能拍出會呼吸的皮膚質感，強調在超過2600種光線場景下可拍出精緻膚感，另外更能透過美圖美顏技術實現零磨皮的水潤膚感。

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針對暗光自拍效果，小米更強調小米CC9美圖定製版搭載的AI弱光人像在0.5 LUX、0.1 LUX，甚至在O LUX照度下，僅以螢幕補光均可拍出自然膚色，甚至可以拍出特殊光繪人像自拍效果。

至於先前在美圖手機中出現的全身美型拍攝、電影人像拍攝效果，以及22種美顏效果，或是影片美型美身效果，同樣都整合在小米CC9美圖定製版內。

硬體規格方面，小米CC9美圖定製版與稍早揭曉的小米CC9採相同規格，僅在相機拍攝功能全數採用美圖技術打造，甚至額外搭載AI弱光人像拍攝功能。

建議售價部分，搭載8GB記憶體與256GB儲存容量版本的小米CC9美圖定製版，將以人民幣2599元價格上市，預計在7月2日晚間10點與小米CC9一同開放預購，預計在7月5日上午10點於小米商城、小米之家、小米有品、天猫、京東、蘇寧易購、唯品會、小米核心顧客零售通路首賣。

配件方面，小米也針對小米CC9美圖定製版打造專屬果凍包，另外也提供結合奧地利水晶元素打造玫瑰金手鍊的手機殼，以及可自拍使用的小仙女柔光燈。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》