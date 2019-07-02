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針對年輕人重新打造的拍照手機 小米CC9、CC9e連袂登場

2019-07-02 22:31楊又肇

更新：小米台灣稍早說明，此次揭曉的小米CC9系列並不會引進台灣市場，但將會為針對台灣市場引進相似規格機種，具體上市時程與資訊將會在後續公布。

在稍早於北京水立方舉辦發表會中，小米正式揭曉小米CC9系列手機，其中包含以小米9為基礎重新打造的小米CC9，以及定位在精簡版本設計的小米CC9e。

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依照小米說明，在紅米品牌正式拆分獨立之後，小米品牌底下將會以小米數字系列、MIX系列，以及此次推出的CC系列作為產品主軸，意味先前推出的Note系列、Max系列都預期退出產品線外，而在海外市場以Android One系列打造機種，以及POCOPHONE系列預期會持續發展。

同時，此次揭曉的小米CC系列新機，將由小米中國區設計總監魏思琪「老魏」擔任產品經理，同時產品將導入小米與美圖合作的人工智慧美學實驗室技術資源，更強調此品牌產品團隊成員多半來自藝術、美學相關領域。

而此次強調為年輕人重新設計的小米CC9，除了確定推出「深藍星球」、「白色戀人」、「暗夜王子」三款配色，並且採用三星AMOLED螢幕、支援DC調光與護眼模式，以及與小米9相同的6.39吋規格，更以水滴瀏海造型設計提供91%螢幕顯示佔比，而螢幕解析度則為Full HD+，同樣搭載小米第七代螢幕下指紋辨識設計，另外也支援Always on Display顯示功能。

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另一個特殊設計，則是在於機身的「Xiaomi」標誌會隨著音樂播放節奏閃爍，而在充電、來電、簡訊或搶紅包時呈現呼吸燈號，並且透過不同閃爍方式與顯色效果呈現。至於電池部分則搭載4030mAh，支援18W快充，可在半小時內充滿43%電量。

視訊鏡頭採用3200萬畫素，而主相機鏡頭則採用4800萬畫素在內三鏡頭規格，基本上與小米9採用設計相同，並且支援1.6μm大像素 (透過4組像素合成)、智慧HDR拍攝效果，以及貼近真實質感的美顏自拍效果，甚至可自訂光圈大小調整淺景深效果，另外也加入藉由拼接實現多人入鏡的全景自拍功能。

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此次在小米CC9加入的Mimoji動畫萌拍，雖然在先前被人批評有抄襲蘋果Memoji之嫌，但小米強調此項功能均以自身設計打造，並且針對東方人設計合適造型，例如心型瀏海、梨花燙、波波頭、雙馬尾、齊耳短髮等髮型，同時也包含不同美人痣設計，總計提供165種風格髮型、臉型、配飾選項，讓使用者能「捏」出個人專屬表情，更能以Mimoji錄製15秒短片，更與抖音合作。

至於硬體規格，小米CC9確定採用Qualcomm Snapdragon 710處理器、支援Game Turbo 2.0技術，並且對應Hi-Res Audio認證，另外也保留小米過往搭載的紅外線模擬遙控器功能，同時也支援以NFC模擬中國境內各個城市的交通卡。

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除了小米CC9，小米此次也揭曉精簡版設計的小米CC9e，整體設計與小米CC9相同，僅螢幕規格縮減為6.088吋，處理器改為Snapdragon 665 (同時為首發採用)，但包含採用三星AMOLED面板、螢幕下指紋辨識、3200萬畫素視訊鏡頭、4800萬畫素鏡頭在內三鏡頭相機、Mimoji應用功能均與小米CC9相同。

建議售價部分，搭配6GB記憶體與64GB儲存容量的小米CC9將以人民幣1799元價格銷售，同時6GB記憶體與128GB儲存容量版本售價則為人民幣1999元，而對應小米CC9使用的多彩果凍套配件則僅為人民幣49元，先前展示的果凍包則將以人民幣99元價格銷售。

小米CC9e則將區分搭載4GB記憶體+64GB儲存容量、6GB記憶體+64GB儲存容量，以及6GB記憶體+128GB儲存容量三種版本，建議售價分別為人民幣1299元、1399元與1599元。

小米CC9和預計從7月2日晚間10點開放預購，並且將在7月5日上午10點於小米商城、小米之家、小米有品、天猫、京東、蘇寧易購、唯品會、小米核心顧客零售通路首賣，而小米CC9e則預計在7月9日上市。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

小米手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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