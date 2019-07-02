三星總裁承認 過於著急將螢幕可凹折手機帶進市場

對於原訂今年4月推出的Galaxy Fold，後續卻面臨無法對應正常使用而暫時無限延期推出，三星行動通訊事業部總裁高東真在稍早說明中，坦承過於著急將此款螢幕可凹折手機帶到市場，目前仍著手讓此款手機能順利進入市場銷售。

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根據高東真的說法，目前已有超過2000台Galaxy Fold進行各項測試，其中更發現過往不曾察覺問題。不過，高東真並未透露Galalxy Fold具體可能恢復上市時間，先前曾有消息指稱三星計畫在7月底前恢復銷售Galaxy Fold，但後續三星則澄清目前仍未有確認時程。

除了說明Galaxy Fold目前問題處理狀況，三星也再次解釋為什麼要打造一款螢幕可凹折手機，原因在於現有智慧型手機設計已經面臨瓶頸，因此需要在使用體驗、介面重新尋找突破點。依照三星設計團隊負責人康雲時 (Kang Yun-Je)表示，目前三星也開始著重手機以外裝置，例如智慧耳機與智慧手錶，同時認為未來5年內，使用者在各個裝置間的操作將以無縫形式連接。

而就高東真的看法，螢幕可凹折裝置將會在未來幾年內持續擴展，同時認為在5G網路逐漸成長之際，過往著重在智慧型手機上的操作將會逐漸擴散到其他連網裝置，進而促使智慧型手機整體使用比例降低，而透過其他裝置獲取資訊、產生互動的比例將會提高。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》