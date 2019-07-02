Galaxy Note 10將於紐約時間8月7日下午4點揭曉 可能同步推出多款新品

如先前CNET網站取得消息，三星確認將在美國東岸時間8月7日下午4點揭曉新機，預期就是日前有不少傳聞的Galaxy Note 10。

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此外，三星也證實此次發表會依然選在紐約布魯克林巴克萊中心 (Barclays Center)，與去年揭曉Galaxy Note 9地點相同。

至於此次預計推出的新機，消息指出將比照Galaxy S10系列推出不同尺寸規格，其中也將包含搭載5G連網功能版本，以及掛上英文字母「e」的入門款式。

預期新機螢幕將進一步加大，同時也會增加更多S Pen手寫筆應用功能。而拍照功能方面則預期搭載三星全新6400萬畫素鏡頭，以及5倍光學變焦鏡頭模組，另外特定機種也可能採用ToF鏡頭。

機身部分是否搭載充電功率高達100W的設計方案，同時機身是否取消3.5mm耳機孔及實體Bixby按鍵，可能還是要等實機正式揭曉才能確認。

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而與Galaxy Note 10揭曉新品，有可能包含重新設計的Galaxy Watch 2，以及相關周邊配件，另外也可能公佈Bixby Home智慧喇叭實際進入市場銷售時間。

但是否會宣布螢幕可凹折手機Galaxy Fold重新進入市場時間，暫時還無法確認。

另外，台灣方面此次也很快向媒體寄發活動邀請，因此預期Galaxy Note 10也將在最快時間內進入台灣市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》