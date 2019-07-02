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被罷免風掃到…黃捷、韓國瑜、蔡英文 誰真的要小心？

消息指稱蘋果將針對中國市場打造更符合在地需求的iPhone機種

2019-07-02 08:54楊又肇

受到小米、OPPO、vivo與華為在內中國品牌手機影響，蘋果iPhone在中國市場持續面臨用戶流失問題，因此除了在近年推行手機陸續加入對應中國市場使用功能，同時在去年推出的iPhone XS系列也正式加入雙卡雙待，甚至針對中國市場需求提供實體雙SIM卡槽設計，同時也藉由價格相對較低的iPhone XR吸引更多用戶族群，但似乎仍未有具體改善成效。

而就相關消息指稱，蘋果接下來有可能針對中國市場打造更符合在地需求的iPhone機種，預期以此挽回更大市場用戶族群。

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就相關說法，針對中國市場需求打造的iPhone機種，有可能僅保留核心應用功能，可能選擇將製作成本相對較高，但卻較少吸引在地用戶使用的Face ID功能取消，改以其他功能替代，或許有可能改回原本指紋辨識解鎖，或是進一步採用螢幕下指紋解鎖功能。

至於是否會在其他部分做調整，藉此因應中國市場用戶需求，目前還無法確認。

從蘋果近期財報結果顯示，原本一直都是蘋果在美國境外最大營收來源的中國市場，已經被歐洲市場取代，甚至呈現成長衰減情況，因此也讓蘋果不得不重新構思中國市場發展策略。

而在近年來的WWDC大會，或是新品發表會上，蘋果都會特別提及對應中國市場使用功能，例如與微信、支付寶等服務整合，以及讓使用者更方便使用中文輸入操作的選項，至於去年推出的iPhone XS、iPhone XR首度加入雙卡雙待設計，不少看法認為也是為了中國市場需求所打造。

另一方面，若蘋果成功藉由新機重新拉起中國市場，意味接下來也有機會在其他市場複製相同成功模式，尤其是蘋果近年積極進入的印度市場。

在此之前，相關消息曾經指出蘋果將針對中國市場推出紅色款iPhone XS系列機種，不過後來似乎成為芭樂消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果iPhone

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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