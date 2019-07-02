小米CC9將區分三種款式 加入名為「Mimoji」的AR頭像功能

日前已經確定將在7月2日晚間7點於北京水立方揭曉的小米CC9系列手機，稍早除了由小米執行長雷軍透露白色款「白色戀人」外觀之後，隨即也透露將推出藍色款「深藍星球」配色設計，此外，小米也計畫推出小米CC9、CC9e，以及CC9美圖定製版三種款式。

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其中，小米CC9幾乎可視為針對年輕用戶族群重新打造的小米9，因此預期硬體規格配置將與小米9相近，但是採用更具親和力的外觀，而CC9e則預期採用Qualcomm Sanpdragon 700系列處理器規格，定位在中階旗艦手機，可視為精華版設計的小米9。

至於小米CC9美圖定製版，則預期採用美圖美顏算法，並且採用不一樣的盒裝設計，外觀也會標示美圖 (Meitu)標誌，與小米CC9預計採用彩盒包裝設計不同，同時機身外觀也會採用漸變配色。

而在功能方面，預期小米CC9將搭載3200萬畫素視訊鏡頭，並且搭載4800萬畫素在內規格的三鏡頭主相機，同時也可能內建自拍補光燈，此外小米也可能加入名為「Mimoji」的AR頭像功能，很顯然是向蘋果的Memoji功能「致敬」。

就先前雷軍解釋，小米CC品牌將主打美顏自拍與豐富拍照功能，定位上與小米數字系列、MIX系列，以及拆分獨立的紅米品牌不同，同時定位上將與自OPPO拆分的Realme品牌、vivo X系列，以及華為nova系列機種抗衡。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》