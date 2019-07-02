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消息指稱華為與中國電信業者測試Mate X 最快7月底上市

2019-07-02 09:07楊又肇

相關消息指稱，華為第一款螢幕可凹折手機Mate X最快將會在7月底於中國市場銷售，目前已經與中國移動、中國聯通與中國電信進行測試，而預計海外市場銷售時間則會在今年9月，或許將選在IFA 2019期間公佈。

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原訂今年6月推出的Mate X，後來因為關鍵零件產能不足，同時三星Galaxy Fold也傳出瑕疵問題，使得華為對於Mate X上市事宜變得謹慎，因此後來傳出實際上市時間將延後到今年9月。

不過，從相關消息顯示，華為目前已經與中國移動、中國聯通與中國電信進行測試，最快將會在今年7月率先於中國市場銷售Mate X，並且預期會在9月時候於海外市場銷售。另外，由於初期市場實際使用需求預期不高，因此Mate X首波供貨數量僅在10萬台左右，即便拉長整個使用生命週期可能僅有20萬台左右的產能。

因此就市場定位來看，Mate X現階段主要還是以技術宣示，以及市場反應測試為目的，其中包含5G連網與螢幕可凹折使用模式，其實都還不是現行消費者主要使用需求。

而就定價部分來看，Mate X在今年MWC 2019期間公佈價格為2299歐元，但華為透露日後在中國市場銷售價格將會更低，先前則有消息指稱此款手機在中國境內售價為人民幣12999元，相比三星Galaxy Fold在中國市場傳聞價格在人民幣14000元左右，以及並未支援5G連網功能，顯然更具競爭力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為可凹折手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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