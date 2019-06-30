DxOMark藉由擬真人像「Sienna」進一步量化自拍鏡頭拍攝表現

為了讓手機視訊鏡頭自拍評價更具說服力，DxOMark稍早說明如何藉由擬真人像「Sienna」作為手機視訊鏡頭自拍評價的量測比較基準。

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相較主相機鏡頭可以藉由相同色票盤，在相同光影環境下進行拍攝比較，同時也能透過相同景象拍攝結果明顯看出成像表現差異，多半會用來作為自拍或直播使用的手機視訊鏡頭的評價如何量化，其實一直都相對困難。

即便透過相同色票盤或拍攝景象作為比較，仍可能無法反應真實人像自拍表現效果，但是就算請相同模特兒自拍比較，也有可能因為手持角度、光影條件改變，甚至髮妝差異影響自拍效果，因此難以做到實際量化比較。

因此，DxOMark稍早在測試華碩ZenFone 6時，強調為了讓自拍評價數據可以進一步量化，藉此實現更公平的比較，透過3D掃描技術仿製真實模特兒的半身擬真人像「Sienna」，將自拍被攝對象條件固定，讓人像無論在頭髮、眼睛、膚質與五官細節貼近真人情況下，藉此反應每一款手機視訊鏡頭自拍表現差異。

雖然實際拍攝表現無法忠實呈現真人神情，但至少在使被攝對象條件盡可能固定，可以讓拍攝影像結果更容易量化，同時也更能以拍攝結果說服一般人。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》