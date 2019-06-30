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Google Maps導航路徑偏離警告功能，率先在印度地區開放Android手機使用

2019-06-30 12:54楊又肇

日前被人發現針對印度地區進行測試的導航路徑偏離警告功能，目前已經正式開放印度地區的Android手機使用，使用者只要在Google Maps導航過程中開啟偏離路徑警告功能，一旦所搭乘車輛超過原本應該行駛路徑超過500公尺，系統就會自動在使用者手機螢幕發出警告。

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此項功能是針對印度市場優先打造功能，希望能改善在地女性乘車發生危險情況，透過提早預知危險可能發生，讓使用者能事先做好準備，同時也能藉由網路分享功能將車輛行進狀況即時告知親朋好友，進而降低事故發生比例。

由於許多人透過app預約車輛搭乘服務，通常上車之後會一直看著手機螢幕，或是閉上眼睛稍作休息，因此一旦駕駛車輛的司機刻意繞路，或是計畫將乘客帶到無人經過的地方行搶、傷害，可能就會難以察覺，導致面臨危險。

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Google的想法認為，雖然無法達成直接避開危險，但至少能讓使用者面臨實際傷害以前，可以預先做好保護自己的準備，並且告知他人或進行求救，避免釀成悲劇。縱使車輛駕駛僅只是為了增加車資而刻意繞路，使用者也能藉此功能據理力爭。

目前此項功能僅先在印度地區提供Android手機使用，但預期未來也會陸續擴展到更多市場，例如用於Uber、Lyft在內app預約車輛搭乘服務，讓使用者能更安全出門，並且讓線上親朋好友知曉個人乘車行程。

而在先前更新裡，Google Maps分別在美國等地區境內加入導航模式顯示當前行進速度與道路限速，同時也將擴大藉由地圖資訊顯示當地空氣品質現況服務，接下來也計畫藉由整合災害資訊、新聞報導與線上社群平台等資訊，直接在Google Maps標示災害地區，讓使用者能更即時知曉災害影響所在位置，進而可提前避開危險。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

GoogleAndroid

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/

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