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能以浮空手勢操作、支援掌紋靜脈識別的LG G8S ThinQ登台

2019-06-28 16:38楊又肇

LG今日 (6/28)宣布在台推出新款旗艦手機G8S ThinQ，分別主打以ToF飛時測距鏡頭感應浮空手勢的非觸控遠距操作模式，以及廣角幅度達137°的相機鏡頭設計，至於建議售價則為新台幣23900元，分別推出鏡面黑與鏡面藍兩款配色，預計從7月1日起於神腦、聯強經銷通路同步開賣，並且將與中華電信合作資費方案。

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與今年初在MWC 2019期間揭曉的G8 ThinQ稍有不同，LG此次在台推出的G8S ThinQ，實際上是G8 ThinQ的衍生機種，差別在於螢幕、相機與電池電量規格不同。

G8S ThinQ採用解析度為Full HD+的6.2吋規格螢幕，而G8 ThinQ則採用解析度為Quad HD+的6.1吋規格設計，兩者均採用LG旗下OLED螢幕面板。電池容量部分，G8S ThinQ採用3550mAh容量設計，G8 ThinQ則採用3500mAh，簡單說起來就是G8S ThinQ螢幕尺寸與電池容量均比G8 ThinQ大一些，但螢幕解析度則相對較低。

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鏡頭配置方面，G8S ThinQ分別配置1200萬畫素、78°、f/1.8光圈的廣角鏡頭，另外配置1300萬畫素、137°、f/2.4光圈的超廣角鏡頭，同時搭配1200萬畫素、48°、f/2.6光圈的2倍望遠鏡頭。而視訊鏡頭則分別搭載800萬畫素、80°、f/1.9光圈的一般鏡頭，以及ToF飛時測距鏡頭。

而G8 ThinQ則未搭載2倍望遠鏡頭，其餘鏡頭也與G8S ThinQ規格不同，但兩者均支援藉由ToF飛時測距鏡頭感應浮空手勢的非觸控遠距操作模式，同時也能藉由ToF飛時測距鏡頭對應更精準的臉部識別效果，並且可配合Multi ID識別設計，分別支援臉部識別、指紋識別，以及掌紋靜脈識別技術。

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至於加入浮空手勢操作，LG表示可讓使用者在不方便透過觸控方式操作手機時，可直接以手勢揮舞方式操作手機功能，但主要對應簡單的來電接聽、掛斷，或是音樂播放操作等項目，並非以取代傳統觸控操作的使用模式，而是讓使用者可以在開車，或是手機放在桌上時，能夠藉由直覺手勢操作。

其他規格方面，則包含搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器、6GB記憶體與128GB儲存容量，另外也支援QC 3.0快充與Qi規格無線充電，並且支援IP68防水與MIL-STD 810G美國軍規防護標準。

此次在台灣發表，LG還同步推出新款中階機種Q60，其中搭載6.26吋HD+ (解析度達1520 x 720)規格螢幕、聯發科MT6762處理器、3GB記憶體與64GB儲存容量，另外也配置三鏡頭設計的主相機，分別對應1600萬畫素、76°的標準鏡頭，200萬畫素、83°的肖像鏡頭，以及500萬畫素、120°的超廣角鏡頭，並且支援人工智慧場景識別拍攝功能，另外也搭載DTS：X 3D環繞音效與MIL-STD美國軍規防護設計，甚至內建YouTube Live一鍵直播功能設計。

Q60分別推出全新極光黑、全新摩洛哥藍兩款配色，建議售價則為新台幣4990元，同樣從7月1日起於神腦、聯強經銷通路同步開賣，並且將與中華電信合作資費方案。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

LG手機

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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