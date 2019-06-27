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2019年話題新手機 六款搭載黑科技大整理

2019-06-27 20:36teXch

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眼看著2019年即將結束上半年，在這半年的時間內科技圈發表相當多令人印象深刻的產品與技術。這個時代下如果手機只能作為最基本的溝通使用，似乎已經滿足不了會購買的潛在客戶。因此手機大廠不斷地研發新技術，在這半年內也陸續曝光各自的黑科技。

螢幕下鏡頭

從2018年開始就有非常多廠商開始推廣全螢幕手機，手機螢幕占比( 正面可使用面積 )也從原本的80%一直提升到現在接近95%。OPPO近日在MWC上海發表會發表這款全新的黑科技技術，透過嵌入及整合將鏡頭完全掩蓋在螢幕下，為用戶帶來更具完整觀看視野與沉浸感的螢幕體驗與一體化機身，全方位兼顧內容顯示、拍照、臉部解鎖和影像通話等功能。

可彎曲螢幕

可彎曲螢幕可以說是2019年MWC世界行動通訊大會上最受歡迎的產品，Android陣營的兩大龍頭三星與華為分別推出Galaxy Fold與Mate X兩款摺疊手機。採用軟性OLED螢幕，可將手機攤開增加使用面積，最大可達8吋平板大的螢幕。目前可彎曲螢幕雖然尚未成為主流設計，但可預見未來某一天能廣為應用。

120瓦超級快充

手機充電對於現代人來說是睡前必備的工作之一，電池是拖累手機發展相當重要的一環，手機商從過去拼硬體規格，到近幾年拚相機規格，再到最近開始比拼充電技術。日前vivo就宣佈推出新的充電技術 Super Flash Charge 超級閃充技術，標榜以普遍多數大電量手機的 4000mAh 計算，5 分鐘就能替手機充 50% 電力，13 分鐘則能完全充飽電。

50倍變焦拍攝月亮

手機拍照已經不是新鮮事，但使用手機就能拍攝月亮？是今年備受討論的黑科技之一，在P30 pro上能實現五倍的光學無損變焦與十倍的數位變焦，混合而成50倍的變焦拍攝。雖然拍攝的成像畫質還無法與專業相機比擬，但隨著手機光學鏡頭持續的發展進步，清晰的月亮也許就快到來。

90Hz更新率

全螢幕手機帶來的是視覺上的衝擊，但對使用上並沒有得到相對的提升。但 1+7 Pro 這塊高達 90Hz 更新率的高屏占比螢幕，帶來的感受不僅僅是視覺上的衝擊，在日常使用與遊戲體驗上也能因為更高的更新率，帶來更滑順沉浸的使用體驗。

前後雙螢幕

Vivo Nex也是今年話題性極高的一款手機，採用前後雙螢幕的設計，除了提供拍照時可以即時觀看以外，也可以在玩遊戲時另外設定AB鍵進行控制。雖然副螢幕目前還並不如主螢幕有多種應用，但隨著之後有更多app的支援，應用上也會更加多元。

《原文刊登於合作媒體teXch，聯合新聞網獲授權轉載。》

摺疊手機Galaxy FoldOPPO

teXch

聯合新聞網合作3C作者。https://texch.net/
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