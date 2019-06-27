OPPO展示可隱藏視訊鏡頭的「透視全螢幕」設計方案、3公里距離內無網通訊技術

先前透露將在上海MWC 2019展示旗下螢幕下攝影鏡頭設計方案，OPPO稍早不僅以「透視全螢幕」作為此設計方案名稱，更首度對外展示可在沒有行動網路、Wi-Fi、藍牙連接情況下，實現範圍可達3公里的通訊技術。

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OPPO產品經理喬家棟介紹「透視全螢幕」設計方案時，強調可將前鏡頭與螢幕整合，藉由客製化的鏡頭模組，以捕捉更多光線、分區域顯示方式，搭配穿透率更高的透明材質，讓光線能更充分地穿過螢幕，進而實現更完整的全尺寸螢幕，同時也能順利將鏡頭隱藏在螢幕下方。

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而此次同步揭曉可實現3公里內無網路通訊技術，更標榜以去中心化形式打造，可在沒有行動網路、Wi-Fi、藍牙情況下，實現3公里範圍內以手機進行文字、語音檔案傳輸，甚至完成語音通話。

意味在此基礎上，此項技術即可以手機對手機形式自組成網路，並且實現多人群組聊天，或是藉由中繼模式，拓展設備之間的通訊距離，並且能透過去中心化確保傳輸內容安全。

另外，OPPO在歐洲地區已經申請註冊「MeshTalk」專利名稱，預期將作為此項技術的正式稱呼方式。

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在今年宣布推出旗下首款5G連網手機OPPO Reno 5G版之後，OPPO也強調未來將會持續布局5G網路與物聯網應用，並且藉此提昇使用者體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》