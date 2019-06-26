vivo預計今年第三季推出首款iQOO 5G連網手機 確認投入AR應用發展

在上海MWC 2019實際開展前，vivo實際展示先前預告的Super FlashCharge 120W超級快充技術，同時也說明接下來預計在5G網路展開發展方向，更透露未來計畫藉由擴增實境眼鏡裝置搭配5G網路，藉此銜接全新運算整合應用。

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依照vivo說明，未來5G網路發展中，手機依然會是重要發展項目，但目前藉由觸控螢幕點按操作、搭配耳機的數位助理服務以口說使用模式將會越來越普及，而在5G網路更充足的傳輸頻寬配合之下，藉由擴增實境在內虛擬視覺的互動方式將會成為全新體驗。

因此在此次活動上，vivo便揭曉旗下打造的擴增實境眼鏡裝置，強調可在便於攜帶情況下，提供配戴者高達120吋視野寬幅，同時確保個人資訊隱私，另外也能藉由6度自由度設計辨識配戴者當下視覺方向，並且透過前置雙鏡頭作為輔助。

不過，對於此款擴增實境眼鏡裝置預計何時推出，vivo並未有具體說法。

而針對未來5G網路手機發展部分，除了先前提出的第二款APEX概念手機，vivo再次說明從2016年便投入5G網路技術發展，並且已經準備好非獨立組網 (NSA)連接模式，接下來也會完成獨立組網 (SA)使用模式。

此次更在活動上確認旗下首款5G連網手機將歸列在iQOO品牌，預期將與先前推出的iQOO採用相同設計，但換上5G連網模組，最快將會在今年第三季推出，藉此趕上中國地區推行5G網路服務時間。

至於先前預告的Super FlashCharge 120W超級快充技術，則確認採用全新電荷泵技術，藉由20V 6A充電方式在5分鐘內將4000mAh電池充滿50%比例，但vivo並未透露預計應用時間。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》