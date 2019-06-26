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聯發科揭曉Helio P65處理器，採「2+6」核心、提昇人工智慧應用表現

2019-06-26 08:54楊又肇

聯發科稍早宣布推出Helio P65，其中以「2+6」核心架構設計，分別透過2組運作時脈達2GHz的Arm Cortex-A75 CPU，以及6組運作時脈達1.7GHz的Cortex-A55 CPU構成，同樣藉由CorePilot智慧調度執行任務、更智慧溫控管理、用戶習慣監測等，並且確保性能表現可靠度及一致性。

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依照聯發科說明，Helio P65採用台積電12nm FinFET製程打造，並且在「2+6」核心架構採用共享L3暫存記憶體設計，另外搭配Arm Mali-G52 GPU，整體運算效能相比前一代產品約提昇25%，包含在遊戲與拍照體驗也有大幅提昇。

而在人工智慧技術應用部分，Helio P65的人工智慧性能約提升達2倍，並且針對Google Lens在內服務的物件識別、智慧相冊分類、場景檢測、圖相分割、背景移除與肖像拍攝等應用處理速度，相比其他競爭對手提昇30%。

另外，Helio P65也搭載語音喚醒功能，並且針對平台尺寸大小及電源使用進行優化，並且針對語音指令和電話音訊通道拆分獨立，藉此提供更好聲音輸出表現。

相機部分則支援1600萬像素+1600萬像素的雙鏡頭組合，並且對應長焦鏡頭或超廣角鏡頭組合模式，或是對應4800萬像素鏡頭，透過全新影像訊號處理器 (ISP)設計，讓臉部識別達到更安全的級別。

Helio P65同時搭載多種硬體加速器，包括專業級深度引擎，藉此實現專業等級的景深 (Bokeh)效果，並且支援電子防手震 (EIS)技術與捲簾補償 (RSC)技術，在捕捉每秒240張的超高速動作或全景拍攝時，即可修復果凍效應下的扭曲失真，同時在環境照明條件改變時，相機控制單元 (CCU)也能實現曝光自調節 (Instant AE)，藉此快速調整聚焦曝光。

其他部分，Helio P65更配置全新慣性導航引擎，讓應用裝置在室內、地下或隧道內行駛時，能更精確地定位。通訊部分則支援雙4G VoLTE通訊，並且能以802.11ac Wi-Fi規格連接網路。

首波應用Helio P65處理器的裝置，預計會在今年7月上市。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

處理器聯發科

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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