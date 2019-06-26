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realme預告將推出搭載6400萬畫素相機拍攝功能的新款手機

2019-06-26 08:57楊又肇

realme行銷長徐起稍早透露新機消息，其中顯示將搭載6400萬畫素規格在內設計的4鏡頭主相機模組，並且由realme預告此款新機將於2019年下半年推出。

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此款相機模組將會採用三星製造的ISOCELL Bright GW1感光元件，感光面積達1/1.72吋，並且對應6400萬畫素，同時可藉由ISOCELL Plus像素隔離技術，進一步減少像素間的光線干擾，藉此提升感光度與色彩真實度表現。

而藉由高達6400萬畫素解像能力，將可拍攝解析度達9216 x 6912的靜態影像，藉此實現更高倍率且清晰的數位裁切變焦效果。

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不過，目前還不確定realme預計推出新機，是否就是日前曾在北京發表會預告旗艦機種，同時也不確定是否將加入支援5G連網機能

依照realme總裁李炳忠的說法，認為中國市場依然有相當大的手機成長動能，尤其在接下來的5G網路普及發展趨勢之下，預期能在即將到來的換機潮取得更好成長表現，因此也意味realme品牌未來也確定會推出5G連網手機產品，並且預期會在今年內進入市場銷售。

此外，除了開始獨立運作發展的紅米證實將會推出搭載Qualcomm高階旗艦處理器規格產品，王偉也透露realme品牌也會在今年內推出採用Snapdragon 800系列處理器應用產品，預期將會搭載Snapdragon 855處理器規格，並且搭配Snapdragon X50連網晶片，藉此對應5G連網使用需求，最快會在今年底以前問世。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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