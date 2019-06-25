本身為紅米K20的小米9T在台揭曉 搭載升降視訊鏡頭、S730處理器

今年5月下旬以紅米K20名稱推出，並且以小米9T名稱在台推出的小米新機，預計將會在7月1日起透過小米台灣官網、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦店銷售，同時也將與遠傳電信獨家合作資費方案。

分享 facebook

小米9T本質上就是先前在中國市場推出的紅米K20，同樣採用6.39吋、Full HD+解析度設計的AMOLED螢幕，支援DC直流調光及螢幕下指紋辨識功能，另外也採用強調30萬次使用壽命、偵測掉落狀態時可自動收回保護、支援臉部解鎖的升降式視訊鏡頭設計，讓螢幕顯示佔比放大，而電池方面同樣搭載4000mAh容量，並且支援18W快充設計。

機身同樣採用3D四曲面玻璃收弧機身設計，其中透過奈米全息紋理工藝技術打造6億條光柵呈現絢麗紋理，讓機身色彩可隨光影折射產生變化，並且搭配首度採用的升降式視訊鏡頭相機模組與極窄邊框螢幕設計，讓螢幕顯示佔比達91.9%，強調搭載256階護眼模式，同時通過德國電氣工程師協會VDE低藍光護眼認證。

分享 facebook

硬體規格方面則採用Snapdragon 730處理器，以及6GB記憶體，台灣地區銷售版本則將配置128GB儲存容量。而相機鏡頭則採用2000萬畫素視訊鏡頭，背後相機分別搭載4800萬畫素廣角鏡頭 (Sony IMX582感光元件)、1300萬畫素超廣角鏡頭，以及800畫素景深鏡頭。

其他部分，則同樣支援Game Turbo遊戲加速、保留3.5mm孔，並且內建NFC功能，藉此對應Google Pay在內感應支付服務。

不過，台灣地區現階段未計畫引進採用Snapdragon 855處理器的紅米20 Pro，應該是基於產品定位與市場考量，可能避免直接影響目前仍在台灣市場主打的小米9銷售表現。

配色方面，小米9T將在台推出火焰紅、冰川藍與碳纖黑三款配色，建議售價為新台幣9999元，預計從7月1日起透過小米台灣官網、小米實體門市與PChome24h購物小米旗艦店銷售，同時也將與遠傳電信獨家合作資費方案。

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

分享 facebook

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》