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iOS 13公測版開放下載 果粉體驗前須註冊

2019-06-25 12:57中央社 台北25日電

蘋果公司今天開放一般用戶下載iOS 13、iPadOS、macOSCatalin...
蘋果公司今天開放一般用戶下載iOS 13、iPadOS、macOSCatalina等最新作業系統的公測版。美聯社
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蘋果公司（Apple）今天開放一般用戶下載iOS 13、iPadOS、macOSCatalina等最新作業系統的公測版，以協助優化軟體，更新前須先到Apple Beta Software Program網站完成註冊。

根據中央社記者實測，登入Apple ID後會出現公測版（Public Beta）使用規範，其中蘋果強烈建議在體驗前先備份裝置上所有數據與資料。按下同意鍵後，可選擇要更新macOS、iOS、iPadOS或tvOS，再用相關裝置連到指定網頁並下載更新檔即可。

上述公測版都內建Feedback Assistant App，當用戶發現需要協助的問題時，可透過這個App提供意見。此外，公測版也會自動將匿名診斷資料和使用數據回傳給蘋果，包括與當機相關的資料等，藉此優化軟體和服務。用戶如果不想提供這些數據，可以到裝置上的「設定」選單的「隱私權」中關閉自動傳輸。

蘋果今年6月初在全球開發者大會（WWDC）預覽多個作業系統，包括內建深色模式的iOS 13，能以全新方式瀏覽和編輯照片、登入App與網站，以及使用全新的地圖服務探索世界各地。iOS 13速度更快、反應更靈敏，同時改善App啟動速度、降低App下載大小，並讓FaceID臉部辨識的速度變得更快。

首次亮相的iPadOS基於和iOS相同的基礎，針對iPad的大型顯示器優化多工作業模式，推出在多個視窗使用App的全新方式，同時重新設計主畫面，讓更多資訊能夠一目了然，也讓使用Apple Pencil觸控筆的方式更自然。

在macOS Catalina中，蘋果將以Apple Music、Apple Podcast和Apple TV App等App取代問世已18年的iTunes。全新的Sidecar功能可讓使用者把iPad當成第2部顯示器；語音控制功能可讓使用者透過語音對Mac進行全面操控。

Apple蘋果iPad
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