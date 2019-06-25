小米CC全新品牌手機，確定將於7月2日正式亮相

稍早確認啟用小米全新品牌名稱「小米CC」，並且定調鎖定年輕族群市場之後，小米稍早透露將在7月2日晚間7點於北京水立方舉辦新品發表活動，預期將使「小米CC」品牌新品首亮相。

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不過，vivo先前也已經確認旗下品牌iQOO新品iQOO Neo也會在當天對外揭曉，因此意味小米CC新品將會直接對抗vivo旗下iQOO品牌機種，另外也預期會與華為榮耀、OPPO旗下Realme品牌機種抗衡。

小米已經確認小米CC新機將結合美圖人工智慧實驗室旗下技術，同時以「小仙女」作為產品代稱，但不確定是否會在新機看見美圖相關品牌名稱，或是在產品宣傳中使用美圖名稱。

先前曾經有消息指稱小米CC首款手機名稱可能是CC9e，同時將採用類似華碩ZenFone 6的可180度翻轉的主鏡頭設計，但額外讓鏡頭數量增加至3組，相比ZenFone 6可能額外增加一組遠焦鏡頭，或是用於量測景深數據的輔助鏡頭。

另一種設計，則可能延續小米9外型，同樣採用類似外觀，機身則採用白色設計，螢幕尺寸則可能採用6.39吋規格，並且搭配Qualcomm Snapdragon 700系列 (有可能採用Snapdragon 730，或是Snapdragon 730g)處理器規格，地持容量則為4000mAh。

而就小米執行長雷軍稍早說明，今年不會推出新款Max系列，以及Note系列機種，其中因素可能與目前小米旗下已經有小米手機主線產品，以及此次提出的小米CC，另外紅米品牌雖然拆分獨立運作，但也區分紅米手機主線產品，以及紅米Note系列，另外還有今年推出、隸屬紅米品牌旗艦手機的紅米K20系列，其他還包含在印度等海外市場推行的Pocophoene品牌，同時還包含對外以投資形式運作的黑鯊手機，顯然已經讓小米旗下手機產品線變得混亂，因此才會構想將產品線進一步精簡。

今年不再推出新款Max系列與Note系列，有可能與目前小米手機產品的螢幕尺寸已經越來越大，同時也藉由窄邊框、瀏海造型螢幕設計，讓顯示佔比提高，因此Max系列與Note系列原本主打特性，實際上很容易被取代，因此今年暫時不更新這兩款產品，或許有可能在重新調整產品線之後，將會以全新形式呈現，或是併入其他產品線。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》