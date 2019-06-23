東南亞第一、全亞第三！菲律賓電信商推出5G商用方案

菲律賓電信商Globe宣佈推出At Home Air Fiber 5G，是全東南亞第一家提供5G商用方案的業者。 路透社 分享 facebook

菲律賓電信商Globe宣佈推出At Home Air Fiber 5G，是全東南亞第一家提供5G商用方案的業者，也是繼南韓、日本之後全亞洲第三推出的國家。Globe在第二季只剩不到10天時壓線發表了方案，達成去年宣示要在2019第二季推出的承諾。

值得注意的是，At Home Air Fiber 5G並非直接向消費者提供行動網路方案，而是用5G取代實體線路，在光纖固網服務到住家的最後一哩採用5G無線訊號連接。

根據Globe執行長，這樣便不用沿路徵求線路鋪設的許可，省去可能長達2-3年冗長的申請流程。而5G的高頻寬、高網速特性，理論上可以不用線路就達到類似光纖的使用體驗。

At Home Air 5G方案預計可提供最高100Mbps的速度，最大傳輸2TB的封包，將在2019年7月開放給所有符合資格的使用者。Globe表示在導入5G技術之前，這種無線與固網混合的方案，在2019的前3個月與2016年相比，為他們帶來了55.1%的用戶成長，總用戶數來到170萬。而Globe在2020年目標為提供200萬家戶連線。

Globe的At Home Air Fiber 5G採用華為5G CPE家用路由器，內建華為Balong 5000晶片，也是第一個可以在4G與5G切換的晶片組。

《本文作者Sean Cheng，原文刊登於合作媒體東南亞﹒菲律賓﹒5G