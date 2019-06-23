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配件顯示Galaxy Note 10不僅取消3.5mm耳機孔 更移除Bixby專屬按鍵

2019-06-23 16:33楊又肇

繼先前曝光對應新款「iPhone 11」的螢幕保護貼與鏡頭保護配件後，英國配件商MobileFun再次釋出由Olixar推出、對應Galaxy Note 10系列機種的螢幕保護貼，以及手機保護殼配件，其中更顯示三星此款即將揭曉新機將提供兩種尺寸規格，甚至也確認背面主相機鏡頭將採用垂直排列，另外也預期取消3.5mm耳機孔，以及原本可直接呼叫Bixby的獨立按鍵。

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從MobileFun網站公佈圖像顯示，預期在今年8月初於美國紐約揭曉的Galaxy Note 10，確實將區分兩種尺寸規格，兩者均採用開孔位於螢幕上方中央位置的設計，藉此讓螢幕顯示佔比進一步放大，而背面主相機則均配置三鏡頭規格，預期採用與Galalxy S10+相同設計，分別搭載1200萬畫素+1200萬畫素+1600萬畫素規格，並且個別對應遠焦、廣角與超廣角拍攝需求，支援10倍數位變焦，以及0.5倍超廣角與2倍光學變焦。

不過，預期螢幕尺寸相對較大的Note 10 Pro，將會額外配置ToF相機，另外也預期搭載5G連網晶片，因此有可能初期僅針對已經推行5G連網服務的市場銷售，但也有可能額外提供4G連網版本。

而從配件外觀設計來看，除了可以確認三星在Galaxy Note 10系列取消使用3.5mm耳機孔，同時也不再搭載可快速呼叫Bixby數位助理服務的獨立按鍵設計。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

紐約外配

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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