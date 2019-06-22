動手玩／從裡到外大幅改變的Sony旗艦手機Xperia 1

在今年MWC 2019期間首度亮相，直到今年4月下旬才進一步公布功能細節的Sony Mobile新款旗艦手機Xperia 1，終於在日前於台灣與香港市場推出，筆者近期也有機會拿到這款手機進行幾天的使用體驗，配合先前採訪詢問Sony Mobile內部工程師時所獲得回覆，整理相關看法與使用感想，另外也與今年上半年推出的幾款新機，以及去年推出的iPhone XS Max與Google Pixel 3作簡單拍攝比較。

Xperia 1 分享 facebook

相比去年推出的Xperia XZ2、Xperia XZ3在內機種，此次推出的Xperia 1在接納用戶反饋意見之下，終於恢復Xperia系列機種特有方正的識別設計，讓人可以輕易在眾多機種分辨是否為Sony推行產品。

不過，Sony也在今年推出的旗艦手機Xperia 1加入不少改變，其中包含今年啟用的21:9顯示比例螢幕設計，讓使用者能在諸多16:9、18:9顯示螢幕設計中，獲得更寬廣的視覺感受範圍，同時也因應拍攝使用趨勢換上3鏡頭設計的主相機模組，讓使用者能以廣角、2倍長焦與超廣角鏡頭對應不同影像拍攝需求，另外也能增加更多手機拍攝應用彈性。

21:9顯示比例螢幕

在諸多採用16:9、18:9顯示比例的螢幕設計中，Sony率先採用21:9顯示比例的螢幕設計，其實有幾個原因。

其中一個是為了獲取更寬廣的視覺感受，讓使用者能在手機上體驗如同劇院般的電影觀看效果，同時也能符合藉由內建整合Sony CineAlta攝影技術的Cinema Pro app對應拍攝電影般影片內容，以及透過支援HDR顯示效果的4K OLED螢幕作為電影工作者檢視作品使用需求。

其次則是藉由21:9顯示比例與窄邊框設計換取更大顯示面積，同時也能藉由讓螢幕拉長，使得螢幕寬幅得以縮減，讓手機更能對應單手持握使用需求，甚至可以避免必須採用瀏海或挖孔造型才能提高螢幕顯示佔比的問題。

採用特殊21:9顯示比例設計的螢幕 分享 facebook

而雖然21:9顯示比例設計，讓Xperia 1的螢幕左右兩側看起來被「擠壓」，但跟其他品牌手機比較的話，可以發現實際寬幅僅有小幅縮減，並不影響原本常用app內容檢視，甚至可以因為上下增加顯示面積對應便利的網頁瀏覽、行事曆檢視，或是更方便透過分割畫面同時開啟兩個app檢視內容。

真正要說的話，其實現也有越來越多手機螢幕已經採用19:9，甚至接近20:9的顯示比例，實際上與21:9顯示比例的使用體驗並沒有太大差異。

至於螢幕本身採用LG Display提供的4K OLED面板打造，除了對應4K解析度畫質表現，更可藉由OLED面板特性呈現極致黑色表現，另外也依然可藉由X1 for mobile影像處理器提昇畫質表現。

配合此次強調更寬廣的BT.2020色域表現，並且對應10位元色的HDR高動態對比顯示效果，Sony Mobile更在Xperia 1增加名為「導演模式」的顯色效果，並且支援特定app自動套用，藉此呈現更貼近原色的顯示效果 (但無法與X1 for mobile影像處理器增強顯示效果並行使用)。

配合4K OLED螢幕，在設定選項中也能選擇自動開啟導演模式，或是藉由X1 for mobile影像晶片提昇顯示效果 分享 facebook

此次針對21:9顯示比例螢幕加入強化版本的側面感應操作介面 分享 facebook

配合21:9顯示比例螢幕，使用者可以更容易透過螢幕上下區塊同時啟用兩組app 分享 facebook

Sony第一款採用3鏡頭設計主相機的手機

過去Sony始終維持以傳統相機思維打造手機相機功能，即便在去年推出的Xperia XZ2 Premium首度採用雙鏡頭設計，但依然是建立在第二組鏡頭是用於增強影像表現、擷取更多影像資訊用途，主要拍攝工作還是會透過主要鏡頭完成。

但在此次推出的Xperia 1則是改變想法，不但一口氣採用3鏡頭模組設計，更在主要使用的廣角鏡頭規格，分別採用2倍長焦、超廣角鏡頭規格設計，而鏡頭本身依然維持與α相機團隊合作，從鏡頭、對焦技術到拍攝功能設計，均大量導入α相機設計思維，其中包含支援動物眼部對焦功能，以及在RAW檔階段進行雜訊處理等，都可以在Sony推行的α相機產品上看見。

Xperia 1成為Sony Mobile第一款搭載3鏡頭相機模組設計的手機 分享 facebook

Xperia 1三組鏡頭個別對應的拍攝效果 分享 facebook

作為對比，三星Galaxy S10+的三組鏡頭個別對應的拍攝效果 分享 facebook

而在相機功能設計，Xperia 1也持續朝向讓使用者單次按下快門即可完成最佳影像拍攝的目標前進，因此在相機功能設定中，僅提供預拍功能、物件追蹤、自動拍攝、自拍定時器與柔膚效果等開關選項，系統會自動針對拍攝影像判斷是否套用最佳拍攝參數，例如以人工智慧技術識別使用者是否拍攝食物，或是處於逆光拍攝情況，使用者僅需開啟相機功能對準要拍攝目標，並且將手機持穩即可簡單完成拍攝需求。

不過，Sony方面也說明要藉由相機鏡頭模組重現人眼觀看結果，實際上是相當困難的挑戰，加上每個人對於「漂亮影像」的理解並不相同，因此接下來還是會持續讓手機拍攝影像能符合最多人滿意結果，另外也依然在系統保留手動設定拍攝選項，讓有進一步拍攝需求的人可以自行調整相機參數，藉此達成更符合個人化的拍攝效果。

在此次的鏡頭設計中，雖然也會扮演協助擷取更多影像資訊的角色，但更多目的是為了配合此次Xperia 1主打整合CineAlta攝影技術的Cinema Pro app應用，讓使用者可以輕易地藉由Xepria 1拍出電影等級的影片內容，同時可藉由更多特效濾鏡詮釋影片故事，並且透過不同規格鏡頭對應影片取景拍攝需求。

使用者可以直接套用預設不同濾鏡效果，藉此拍攝不同風格影片，同時也能在拍攝過程中調整鏡頭光圈、快門、曝光值，甚至可以直接捕捉靜態影像，而Sony Mobile未來也會依照需求持續釋出不同拍攝濾鏡 分享 facebook

透過不同濾鏡風格拍攝影片：

並不用擔心靜態照片是否只能拍攝21:9顯示比例規格，相機選項依然可自定拍攝16:9、4:3或1:1比例影像，只是在切換超廣角鏡頭時相對麻煩一些，使用者必須透過長按相機介面中的「x1」按鍵，當出現上下調整拉近倍率調整條時，點選下方的「W」才會切換為超廣角鏡頭，或是透過連按「x1」按鍵依序切換至2倍長焦鏡頭，以及超廣角鏡頭，相比三星Galaxy S10+可以直接透過點按畫面圖示切換，顯然有點不太直覺。

此外，在超廣角鏡頭的拍攝影像邊緣變形修正部分，在其實是要開啟設定「失真校正」中的「失真校正優先」選項，如此一來才不會產生影像邊緣變形問題，只是在設定選項敘述並未用邊緣變形校正為稱，似乎較難以讓使用者理解。

未開啟失真校正的話，可以看見下方邊緣產生變形，而開啟校正之後，則可維持正常線條呈現 分享 facebook

實際拍攝：(點按縮圖可以放大)

本身依然定位整合娛樂、創作於一身

若從Xpeira 1的設計來看，本身依然整合Sony旗下影音技術於一身，藉由21:9顯示比例、支援HDR10等高動態對比顯示效果的4K OLED螢幕，使用者能在手機上觀看色彩更加鮮豔、顯示密度更高，同時獲得寬幅更廣的視覺體驗，而聲音部分也藉由整合Dolby ATMOS全景聲技術，加上Sony音場調整效果，甚至搭配聲音震動技術應用之下，更讓手機上的影片觀看能有更深層沉浸體驗。

藉由21:9顯示比例螢幕呈現電影劇院般的觀看效果 分享 facebook

Xperia 1依然可配合Netflix在內影音服務app，以及特定遊戲作品配合聲音內容產生震動，藉此提供更具沉浸感的體驗 分享 facebook

而在此次創作應用部分，Sony不僅在相機設計打破傳統堅持以單一鏡頭完成所有拍攝需求的想法，進而採用時下廣角+長焦+超廣角的鏡頭配置，除了增加拍攝時的便利性與取景彈性，更讓手機在拍攝影片時的創作需求變得有更多應用可能，讓使用者在拍攝創作過程能有更便利的拍攝應用。

至於在更多遊戲支援應用部分，21:9顯示比例的螢幕設計並不影響既有遊戲操作，甚至21:9顯示比例畫面更能呈現更寬闊是也的顯示效果，而當手機橫拿時的左右兩側畫面顯示空間，更恰好能對應顯示虛擬操作按鍵，避免傳統16:9或18:9顯示比例手機螢幕仍可能因為虛擬按鍵擋住畫面的問題，讓玩家可以在遊玩過程看見更多遊戲畫面。

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聲音部分則分別對應Hi-Res Audio高解析音質輸出，或是藉由Sony LDAC技術以藍牙傳輸更高解析度音訊內容，同時更可藉由支援Dolby全景聲技術提供更聲歷實境感受。不過，Sony依然在Xperia 1取消搭載3.5mm耳機孔，所有聲音輸出主要還是透過USB-C連接埠輸出更高解析度的數位聲音，雖然無法便利地使用傳統類比音訊輸出的耳機配件，卻能藉由數位音質輸出高解析音質，或是透過藍牙方式傳遞LDAC數位音訊。

針對內容體驗部分，Sony Mobile更與Netflix等串流影音服務合作，在Xperia 1上能以21:9顯示比例觀看等同電影劇院般的視覺體驗，在遊戲內容體驗方面除了與諸多遊戲針對21:9顯示比例調整虛擬按鍵擺放位置，更額外提供遊戲增強器功能，讓使用者能選擇執行遊戲時以效能優先，或是以電池電量為優先，另外也能針對即時推播資訊通知進行隱藏，或是自動釋放記憶體、鎖定導覽列，並且能關閉側面感應操作功能與自動調整亮度設定，避免在遊戲過程中產生額外干擾。

由於移除3.5mm耳機孔，因此Xperia 1將透過USB-C連接埠輸出數位音訊，或是藉由LDAC方式以藍牙傳輸高解析音質 分享 facebook

遊戲增強器可以針對手機安裝遊戲內容設定遊玩模式，或是開啟勿擾功能 分享 facebook

在遊戲中也可以隨時呼叫遊戲增強器進行設定，同時21:9顯示比例也有助於橫向持握手機時的操作 分享 facebook

小結

從採用21:9顯示比例螢幕，到首度導入三鏡頭設計相機模組，並且進一步在相機拍攝、內容體驗等感受做了明顯提昇，而硬體規格方面也採用Qualcomm Snapdragon855處理器、6GB記憶體與128GB儲存容量，並且支援以micro SD記憶卡擴充，或是對應雙4G SIM卡待機使用，對應足夠的效能使用需求。

螢幕則採用6.5吋、解析度達4K，採用21:9顯示比例設計的OLED面板規格，更完整保留Sony Mobile過往方正的手機設計風格，並且在大量採用瀏海造型螢幕，藉此提高螢幕顯示佔比的設計中獨樹一格，甚至保留適合單手持握操作感受，但也不致於跟一般18:9或19:9顯示比例螢幕設計機種有太大差異。

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而此次相機拍攝表現也有相當程度提昇，不僅大量採用α相機團隊提供技術，同時也整合CineAlta品牌旗下攝影機技術，讓使用者能善用三鏡頭相機模組拍攝動人影片，而在靜態照片部分也能順利藉由眼部對焦精準捕捉人像，甚至是動物靜態影像。

在其他實用部分，則包含相對方便使用的側邊指紋辨識器，以及快速連點兩次螢幕邊緣即可呼叫常用app列表與設定功能的側面感應介面，後者更可針對21:9顯示比例的螢幕提供更方便的單手操作，讓使用者能快速開啟常用app，或是開啟多視窗模式等功能。

相比其他品牌，由於Sony Mobile現階段將手機產品精簡至鎖定特定市場發展，因此更能針對滿足特定使用需求打造合適產品，例如此次採用的21:9顯示螢幕比例設計，實際上並不需要像其他品牌手機必須顧及絕大多數市場接受度，並且在率先推出Xperia 10系列獲得正向評價後，更有信心在市場推出同樣採21:9顯示比例的旗艦手機。

但Sony Mobile也未強調未來旗下手機產品都會改為21:9顯示比例設計，除了觀察市場實際反應表現，實際上每年針對手機產品的打造理念也不盡相同，因此有可能今年是以21:9設計為主軸，但明年也可能基於市場考量而作調整。

此次原廠隨機附贈透明保護殼，因此開箱之後即可提供最低限度的保護效果 分享 facebook

今年恢復採用側面指紋辨識，並且與電源按鍵分開使用，避免在解鎖過程誤按，導致將螢幕再次關閉、鎖上 分享 facebook

台灣推行版本同樣支援雙4G LTE待機使用，另外儲存容量則是特別提供128GB版本，同樣也能透過micro SD記憶卡擴充儲存容量 分享 facebook

幾款手機照比較：

這次分別透過Xperia 1、Galaxy S10+、小米9、P30 Pro、Reno 10倍光學變焦版，以及去年推出的iPhone XS Max與Pixel 3進行主相機拍攝結果比較。

測試方式均以自動拍攝模式、讓系統自動識別調整對比、最佳對焦，同時也開啟自動HDR與人工智慧場景識別，理論上可以讓相機在全自動情況下拍出系統判斷最佳影像結果。

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以下列表由左至右分別為Xperia 1、Galaxy S10+、小米9、P30 Pro、Reno 10倍光學變焦版、iPhone XS Max與Pixel 3。

Xperia 1 Galaxy S10+ 小米9 P30 Pro Reno 10倍光學變焦版 iPhone XS Max Pixel 3

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