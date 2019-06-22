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換上Kirin 810處理器、更強調美顏拍攝，華為揭曉全新nova 5系列

2019-06-22 13:59楊又肇

先前確認依然由藝人易烊千璽代言，華為終於正式揭曉nova 5系列機種，並且確認推出nova 5、nova 5i，以及nova 5 Pro三款機種。

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其中，nova 5確定採用此次同步揭曉的Kirin 810處理器，而硬體規格較高的nova 5 Pro則採用去年推出的旗艦處理器Kirin 980，而包含nova 5與nova 5 Pro均採用解析度為2340 x 1080、水滴造型設計與螢幕下指紋辨識功能的6.39吋OLED螢幕，並且搭配3500mAh電池電量，支援40W快速充電，但nova 5 Pro會額外配置NFC功能。

其他規格方面，nova 5將搭載8GB記憶體與128GB儲存容量規格，nova 5 Pro則分別提供8GB記憶體，以及128GB或256GB儲存容量版本。

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而作為入門款選擇的nova 5i則採用Kirin 710處理器，螢幕則採用差不多大小的6.4吋螢幕，採用極點螢幕開孔造型設計，並且支援螢幕下指紋辨識，其餘規格則包含採用8GB記憶體與128GB儲存容量。

相機規格方面，三款手機均採用4鏡頭組合的主相機設計，分別搭載4800萬畫素、Sony IMX586感光元件、f/1.8光圈廣角鏡頭，並且搭配1600萬畫素超廣角鏡頭，以及200萬畫素景深鏡頭。至於視訊鏡頭，nova 5與nova 5 Pro均搭載3200萬畫素規格，而nova 5i則採用2400萬畫素規格。

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顏色部分，nova 5基本上會提供亮黑色、仲夏紫與綺境森林三款配色，而nova 5 Pro則會額外提供珊瑚橙配色，並且提供星耀限定版的紫色款式，背面的nova標誌設計也會不同。

而建議售價方面，nova 5將以人民幣2799元價格上市，將從即日起開放預購，而nova 5 Pro則預計在7月13日於中國市場推出，分別以人民幣2999元與3399元價格銷售，至於nova 5i建議售價則為人民幣1999元。

在此次活動中，華為也同步宣布推出新款M6平板裝置，分別提供10.4吋與8.4吋螢幕規格，並且搭載Kirin 980處理器與四組擴音喇叭設計，同時內建數位助理小藝與HiLink智慧連結功能，建議售價則分別為人民幣1999元與2299元。其他一同推出新品，則包含華為Mini藍牙音響、華為FreeLace無線耳機、華為FreeBuds悅享版，以及搭配新款鉛石青配色氟橡膠錶帶設計的華為手環B5。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

華為手機處理器

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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