華為也將NPU設計帶到中高階處理器Kirin 810，整合更多人工智慧應用

在先前華為終端手機產品部門總裁何剛預告之後，華為在nova 5系列手機正式揭曉前，率先公佈旗下第二款以台積電7nm FinFET製程打造的Kirin 810處理器，標榜提供更高的人工智慧算效能。

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Kirin 810除了以台積電7nm FinFET製程設計，分別採用兩組基於Arm Cortex-A76核心客製化CPU，搭配6組Cortex-A55核心，形成「2+6」的核心配置，並且採用Mali-G52 GPU設計。

在人工智慧運算方面，則是採用自製達芬奇架構的NPU設計，強調以3D Cube運算引擎為基礎，針對矩陣計算速度大幅提昇，藉此增加每單位面積的人工智慧運算效率，同時也能將原本僅在Kirin 980等高階處理器採用的人工智慧運算方式帶到中高階機種，藉此提昇手機執行效率，並且加快app內容載入、減少系統資源負擔等。

此外，針對相機拍攝應用部分則進一步強化白平衡表現、細節強化效果，同時也結合ISP影像訊號處理器對應更好影像降噪表現，並且提昇手機在擴增實境內容應用表現。而針對遊戲應用需求，華為配合Kirin 810推出Kirin Gaming+技術，讓使用者能藉由Kirin 810發揮更流暢的手機遊戲執行效率，例如維持穩定的1080P、60fps畫面輸出。

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依照華為設定，Kirin 810將用於對比Qualcomm Snapdragon 730，而相比以8nm製程製作的Snapdragon 730，強調Kirin 810可在效能表現提昇20%，同時每單位面積的電晶體密度更提昇50%。

同時藉由「2+6」核心配置，更可透過2組客製化大核發揮充足效能，並且透過6組小核對應一般手機操作使用需求，同時達成節能效果，更可透過大核瞬間效能對應app啟動，或是執行需要更高效能的服務內容。

而在通訊部分，Kirin 810則支援雙卡雙VoLTE，並且能維持雙4G LTE連網不掉速表現。

為了擴展更多人工智慧應用，華為在去年已經提出HiAI生態2.0合作規劃，與更多第三方app、服務廠商合作，藉此強化Kirin處理器在人攻智慧技術應用表現，而此次推出的Kirin 810也將進一步銜接更人工智慧應用。

目前Kirin 810將率先應用在華為即將推出的nova 5系列，讓中高階機種也能有更好的人工智慧技術整合效果。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》