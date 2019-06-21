LG預計在台推出新款旗艦手機 但以衍生款G8S ThinQ為主

LG稍早確定將在6月28日台灣推出新款高階手機，但並非引進今年在MWC 2019期間亮相的G8 ThinQ，而是後續衍生機種G8S ThinQ。

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G8S ThinQ是後續針對不同國家市場需求推出的衍生機種，相比G8 ThinQ主要差別在螢幕、相機與電池電量規格不同。

其中，G8S ThinQ採用解析度為Full HD+的6.2吋規格，而G8 ThinQ則採用解析度為Quad HD+的6.1吋設計，兩者均採用LG旗下OLED螢幕面板。電池容量部分，G8S ThinQ採用3550mAh容量設計，G8 ThinQ則採用3500mAh，可說是G8S ThinQ螢幕尺寸與電池容量均比G8 ThinQ大一些，但螢幕解析度則相對較低。

鏡頭配置方面，G8S ThinQ分別配置1200萬畫素、f/1.5光圈、1.4um單位像素面積且內建光學防震的廣角鏡頭，另外配置1600萬畫素、f/1.9光圈與1.0um單位像素面積的107度超廣角鏡頭，同時搭配1200萬畫素、f/2.4光圈與1.0um單位像素面積的2倍望遠鏡頭。

而G8 ThinQ則未搭載2倍望遠鏡頭，其餘則與G8S ThinQ相同。

其他部分則同樣搭載Qualcomm Snapdragon 855處理器、6GB記憶體與128GB儲存容量，另外也支援QC 3.0快充與Qi規格無線充電，並且支援IP68防水與MIL-STD 810G美國軍規防護標準。

至於視訊鏡頭則同樣搭載800萬畫素規格，並且搭載與英飛凌 (Infineon)合作的ToF視訊鏡頭設計，同樣會以Z Camera為稱，主要就是呼應可感測手掌遠近距離，在距離2公分至10公分左右垂直範圍內識別手掌或臉部動作，藉此對應手勢或臉部識別等操作。

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就LG說明，使用者可藉由Z Camera設置手掌ID (Hand ID)，讓使用者能像登錄臉譜或指紋資訊，讓手機能直接透過使用者個人掌紋特徵作為身分識別，藉此用於裝置解鎖，當指紋辨識或眼部辨識無法順利解鎖時，也能輕易透過伸手進行識別。

另一方面，使用者也能透過設定自訂AirMotion手勢，設定往左、往右揮動手勢各自對應啟用app，同時在特定app如音樂播放功能中，還可以進一步識別轉動手勢，讓使用者透過在空中轉動手勢調整播放音量，另外也支援以手勢直接擷取螢幕畫面。

不過，當時在MWC 2019期間體驗時，可以發現AirMotion手勢操作雖然有趣，但仍需要一些喿做技巧，否則可能會變成一直在空抓，不如直接點按螢幕操作。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》