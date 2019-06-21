三星確認Galaxy Fold的螢幕問題獲得解決 但仍未確認重新上市時間

雖然日前對外否認將於7月恢復銷售螢幕可凹折手機Galaxy Fold，但三星顯示器部門 (Samsung Display)副總裁金成哲 (Kim Seong-cheol)在6月18日於南韓舉辦KIDS (The Korean Information Display Society)活動上透露，目前已經解決所有Galaxy Fold螢幕問題，預期將可讓此款產品重新進入市場銷售。

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不過，金成哲的說法主要僅說明Galaxy Fold的螢幕問題獲得改善，但先前說法則透露Galaxy Fold還包含凹折機構上的問題，因此即便解決螢幕問題，仍不代表Galaxy Fold已經可以重新恢復上市。

至少以目前三星尚未對外宣佈Galaxy Fold將恢復上市，同時先前也澄清尚未確認此款手機是否將會在今年7月重新銷售。

三星原訂在今年第二季進入市場，並且預計以1980美元價格銷售的Galaxy Fold，在實際上市前開放諸多媒體提前進行體驗測試，卻發現不少媒體在測試過程發現贏在多幾次凹折使用之後出現明顯折痕，甚至因為凹折機構產生問題，使得可凹折的軟性螢幕遭凹折機構應力影響產生凹痕，甚至出現螢幕顯示異常問題。

但如果從華為稍早確認旗下螢幕可凹折手機Mate X將會在今年9月前後推出，想必三星將會選在此時間點之前恢復銷售Galaxy Fold，或許將有機會與新款Galaxy Note 10一同進入市場銷售，藉此吸引不同使用客群。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》