德國宣布搭載 iOS 13 系統的 iPhone 可以當成身份證、護照使用

Apple 最新的 iOS 13 系統開放 iPhone 能夠讀取更多的 NFC 晶片，包括各國政府官方經常使用的 NFC 晶片。先前日本已經確認 iPhone 可以讀取身分證裡的 NFC 晶片，日前德國政府也宣布身分證、居留證、護照的 NFC 晶片將能與搭載 iOS 13 系統的 iPhone 相容，也就是可以把 iPhone 當成身分證使用。

一旦 iPhone 升級 iOS 13 系統並更新安裝德國政府開發的 AusweisApp2 應用程式後，iPhone 就能支援數位身份證，德國民眾才能把 iPhone 當成身分證件使用。

雖然說 iPhone 當身分證看起來是個很便利的方式，但有分析指出由於個人資料隱私問題，所以德國人可能會對於手機變成身分證件這項計畫並不感興趣。

除了德國、日本之外，先前英國也有相似計畫，英國政府證實已經和 Apple 達成協議，透過 Brexit App 可以讓歐盟公民只需要手機 NFC 掃描護照晶片就能申請英國居留證，非常簡單方便。

至於台灣則是計畫在 2020 年 10 月起開始換發數位身分證，目前政策指出新的身分證可以連結政府各機關資料庫，享用健保、駕照監理…等服務，但能不能像德國、英國或日本讓手機也能讀取身分證裡的 NFC 晶片，還滿值得期待。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇https://3c.yipee.cc/146794/，聯合新聞網獲授權轉載。》

圖片及資料來源：MacRumors