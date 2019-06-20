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轉由小米設計、製作的首款美圖手機，代號「小仙女」

2019-06-20 18:29楊又肇

更新：中國IT之家取得消息，顯示小米以代號「小仙女」打造的全新美圖手機，將採用相似華碩ZenFone 6的外型設計，但機身換成粉金配色，同時可180度上掀的鏡頭模組，則是採用三鏡頭設計，有可能加上超廣角以外拍攝效果。

(圖／擷自中國IT之家)
(圖／擷自中國IT之家)
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不久前在中國市場啟用小米美圖官方公眾號，同時也透露拜訪美圖人工智慧美學實驗室消息後，小米透露將推出一款代號為「小仙女」，針對女性用戶專屬客製化手機。

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代號「小仙女」的新款手機將以美圖品牌推出，但將融合小米與美圖旗下美顏技術，並且進一步融合軟硬體效能，讓自拍效果更為顯著。

不過，小米尚未透露新款美圖手機具體細節，同時也無法確認新手機是否保留原本美圖手機特有元素，例如特有的菱型機身設計。

依照去年簽訂協議，未來小米將取得美圖手機品牌，以及美圖美顏相關影像技術、演算法，同時也將取得全球範圍的二級網域名稱獨家使用權，而未來美圖手機將全權轉由小米負責後續研發、生產，以及相關市場推廣與銷售，未來也將藉由小米旗下通路資源銷售美圖手機產品。

小米與美圖的全球獨家合作時間長達30年，美圖預期藉由切割手機業務減少成本虧損，並且可藉由授權協議獲取部分營利，而小米方面則可進一步藉由美圖手機擴展更聚焦在滿足特定需求的女性用戶市場，同時也可加強本身手機產品拍攝技術。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

公眾號自拍

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

更多數位新品、技術介紹與科技趨勢內容：https://mashdigi.com/
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