Galaxy Note 10可能將於8/7選在紐約揭曉，將推出兩種尺寸規格

根據CNET網站報導指稱，三星預計在8月7日於美國紐約發表下半年旗艦手機Galaxy Note 10，Unpacked活動地點預期依然選在布魯克林巴克萊中心 (Barclays Center)，同時計畫以更快時間進入市場銷售。

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從先前消息顯示，三星預計今年推出的Galaxy Note 10將首度區分兩種版本，其中一般版本將維持採用6.3吋螢幕，而Pro版本則會採用6.7吋機種設計，兩種版本都將採用Infinity-O螢幕開孔設計，讓螢幕顯示佔比提昇。

不過，或許是為了改變螢幕顯示模式，三星預期會在Galaxy Note 10採用開孔位於螢幕上方居中位置的設計，與Galaxy S10系列開孔方式明顯不同。而在機身後方搭載的鏡頭模組，則預期採用位於側邊、直向排列設計，同時可能會在Pro版本導入三鏡頭規格，其中可能包含三星自有5倍光學潛望式變焦鏡頭，一般版本或許僅採用雙鏡頭，但預期包含6400萬畫素鏡頭規格。

至於硬體方面，三星預期在Galaxy Note 10採用升級版Exynos 9825處理器，預期以三星7nm EUV製程技術生產，並且將對應UFS 3.0儲存元件，以及LPDDR5記憶體模組，另外則可能搭載4200mAh電池電量，支援25W快充，預期也會額外推出支援5G連網版本。

不過，目前三星尚未確認Galaxy Note 10具體推行時間，但現階段已經有不少標榜對應Galaxy Note 10使用的保護殼配件出現。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》