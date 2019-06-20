加入美國電信服務競爭？Dish Network傳有意收購T-Mobile及Sprint出清資產

美國衛星廣播服務公司Dish Network，稍早傳出有意以60億美元價格收購T-Mobile及Sprint出清資產，其中包含原本隸屬Sprint旗下小型電信服務公司Boost Mobile。

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先前為了能順利通過收購批准，T-Mobile與Sprint均表明將出售旗下資產，以利獲取美國司法部等單位批准雙方合併事宜，其中便包含讓出旗下無線網路頻段資源，以及隸屬Sprint旗下小型電信服務公司Boost Mobile。

而原先有消息指稱亞馬遜有意收購Boost Mobile，或許將以此進軍電信服務市場，而現在則傳出Dish Network可能準備接受T-Mobile與Sprint拆分出清資產，藉此加入美國電信服務競爭。

不過，相關消息指出此項交易尚未有確認消息，同時也可能以告吹收尾。

由於T-Mobile收購Sprint可能造成市場競爭影響，因此美國司法部希望雙方能調整各自持有資產，以利後來加入競爭者仍有市場發展空間，而不會構成一家獨大局面。

T-Mobile在2018年4月同意以265億美元收購Sprint，並且達成收購合併協議，未來合併後將維持使用T-Mobile名稱，藉此與AT&T、Verizon在內電信業者抗衡，同時也預期成為龐大的5G網路服務供應商。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》