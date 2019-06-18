今年新iPhone將有夜拍功能 還會有更大電量？

圖／取自indianexpress 分享 facebook

有點醜醜的三主鏡頭看來是勢在必行了QQ

蘋果秋季發表會的時間越來越近，除了今年的iPhone硬體爆料之外，也有越來越多「軟體」上的爆料流出了，幾乎可以確定在外觀上iPhone就會以如下圖這樣的鏡頭配置亮相，但第一次用上三主鏡頭，總該有些厲害之處吧？今年預計也將同時發表三款iPhone，如果將之暫名為iPhone 11的話，會有iPhone 11、iPhone 11 Max以及iPhone 11R，而iPhone 11跟11 Max會有三主鏡頭，並預計提供兩倍長焦鏡頭以及120廣角鏡頭，前鏡頭也可能提升到1200萬畫素，另外電池部分，據傳iPhone 11 Max與iPhone XS Max(3174mAh)相比，它會增加25%電量，可能最大會有4000mAh電量

最近也有消息指出，今年的iPhone 11系列將會搭載「像Pixel那樣的夜拍功能」，並且在富比士雜誌的報導中寫道「...將超過華為與Google的夜間模式」，但目前也都是傳聞，也只能希望這些都是真的啊QQ(我今年想換iPhone了嗚嗚)

(新聞來源：Phone Area、Forbes)

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》