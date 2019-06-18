小米投入設計、製造的全新美圖手機準備亮相？

去年底確認接手美圖手機業務，並且從美圖手中取得影像技術、美顏演算法與品牌等資源授權後，小米稍早正式在中國市場啟用小米美圖官方公眾號，預期將會在近期內對外公佈接手美圖手機業務後的最新動態。

(圖／擷自吳欣鴻個人微博頁面) 分享 facebook

依照去年簽訂協議，未來小米將取得美圖手機品牌，以及美圖美顏相關影像技術、演算法，同時也將取得全球範圍的二級網域名稱獨家使用權，而未來美圖手機將全權轉由小米負責後續研發、生產，以及相關市場推廣與銷售，未來也將藉由小米旗下通路資源銷售美圖手機產品。

小米與美圖的全球獨家合作時間長達30年，美圖預期藉由切割手機業務減少成本虧損，並且可藉由授權協議獲取部分營利，而小米方面則可進一步藉由美圖手機擴展更聚焦在滿足特定需求的女性用戶市場，同時也可加強本身手機產品拍攝技術。

而稍早小米已經正式在中國市場取用小米美圖官方公眾號，預期接下來將會以此對外公佈更多有關全新美圖手機發展動態。

此外，小米中國區設計總監魏思琪「老魏」在個人微博透露造訪美圖人工智慧實驗室，同時也透露小米總裁林斌與美圖執行長吳欣鴻進行洽談，似乎也顯示轉由小米投入設計、製造的全新美圖手機即將登場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》