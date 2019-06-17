realme在台不排除推萬元高階旗艦機種 同時做好5G發展準備

針對未來在台發展規劃，realme台灣市場商務長鍾湘偉表示，雖然現階段設定在新台幣萬元以下產品市場競爭，但因應未來市場發展依然會維持調整彈性。

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依照鍾湘偉說明，此次台推出的realme 3 Pro實際上採用客製化規格設計，主要針對台灣地區電信業者服務頻段需求進行客製化，藉此滿足多頻載波聚合使用需求。

而現階段未計畫引進realme x的原因，其實也與頻段支援有關，因此目前僅在中國市場提供銷售。若依照目前規劃的話，未來並不會特別針對台灣市場推行客製化版本，而會以不同機種銷售取代。

至於針對目前在台推出realme 3與realme 3 Pro兩款手機，鍾湘偉強調產品定位鎖定相同價位帶提供更好使用體驗，同時以更低價格提供等同中高階機種功能設計，在手機外觀設計更強調比同等及價位競爭對手有更高質感。

不過，未來因應5G網路應用市場發展需求，鍾湘偉也透露現行鎖定新台幣萬元以下的市場競爭策略將會作調整，同時也如總部說明日後不排除推出高階旗艦產品，並且因應5G網路時代提供合適應用機種。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》