realme 3 Pro鎖定萬元以下價位 強調「越級」使用體驗

最早在印度市場推出，後續更以realme X青春版名稱在中國市場推出，realme 3 Pro終於在台灣市場正式推出，預計從6月18日起透過線上通路平台銷售，並且將推出618快閃優惠。

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台灣地區銷售版本，將分別推出4GB記憶體+64GB儲存容量，以及6GB記憶體+128GB儲存容量規格，並且推出氮氣藍與電光紫配色兩款配色。

硬體規格方面，realme 3 Pro搭載Full HD+解析度 (2340 x 1080)的6.53吋三星AMOLED水滴造型螢幕、Qualcomm Snapdragon 710處理器，並且支援VOOC 3.0電池快充技術、杜比全景聲技術，以及基於Android 9.0的ColorOS 6.0。

此外，realme也強調realme 3 Pro是今年在Google I/O 2019活動上唯一一款低於新台幣萬元以下，可對應測試新版Android Q的智慧型手機，同時本身也符合realme品牌本身強調「敢超越」，強調在同價位規格上提供等同中高階機種規格、功能的「越級」體驗，同時在品質表現也有「越級」感受，預計在台灣地區成為新台幣萬元價位待最受消費者歡迎品牌。

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在此次推出的realme 3 Pro中，藉由利曼24耐 (24 Heures Le-Mans)為產品設計發想，在機身背面也採用雙色漸層設計，並且藉由奈米等級光雕技術讓背蓋呈現源自賽道的S形光紋，讓realme 3 Pro的背蓋漸層有不同視覺感受。

為了讓使用者有更好使用體驗，realme 3 Pro更加入可讓系統運作、app啟動效率，以及遊戲執行效率提昇的Hyper Boost 2.0技術，讓使用者能有夠流暢的手機使用體驗。而在相機規格部分則分別搭載1600萬畫素+500萬畫素的主相機組合，以及2500萬畫素規格的視訊鏡頭，更支援960fps、720P解析度的超級慢動作攝影，並且支援以1600萬畫素鏡頭多張拍攝拼成高達6400萬畫素靜態影像與基於RAW檔的超級夜景模式。

不過，較可惜部分是仍維持使用micro USB連接埠設計，並非跟進採用USB-C連接埠設計 分享 facebook

建議售價部分，realme 3 Pro 4GB記憶體+64GB儲存容量版本將以新台幣6990元價格銷售，6GB記憶體+128GB儲存容量版本則將以7990元價格銷售，原廠18個月保固。

realme 3 Pro預計在6月18日上午10點正式在台上市，預計透過PChome 24h購物、momo購物網、蝦皮商城，以及Yahoo奇摩購物中心銷售，並且提供4GB記憶體+64GB儲存容量版本現折新台幣300元，以及6GB記憶體+128GB儲存容量版本現折新台幣618元。

而realme也計畫從7月1日起透過電信業者通路銷售，更預計在6月22日於台北松菸文創園區閱樂書坊舉辦首場現下體驗會。

至於先前已經在中國市場揭曉的realme X，目前暫時還沒有計畫引進台灣市場，而由著名設計師深澤直人操刀的realme X大師版，同樣也還沒有計畫引進。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》