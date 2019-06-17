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將工程人力集中在穩定版，小米取消針對全球地區發送的MIUI beta測試版本

2019-06-17 13:15楊又肇

日前宣佈將從今年7月1日起關閉台灣MIUI論壇運作之後，小米稍早也宣布7月1日起同樣也會停止針對全球地區發放的MIUI beta測試版本。

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依照小米說明，越來越多參與MIUI beta版本測試的用戶，持續會將測試版本作為日常手機的作業系統使用，而基於目前MIUI功能設計相比過往版本成熟許多，因此未來將會讓工程人員人力集中在使穩定版本更趨完善，但依然會維持傾聽MIUI用戶反饋意見，讓新版MIUI功能更加便利。

不過，從日前宣佈將關閉台灣MIUI論壇運作，同時透露未來海外地區的MIUI論壇將以統合各地區用戶形式運作，意味日後國際版MIUI功能介面將會更加一致，而不會特別針對各地區提供在地化服務應用，同時版本更新也將會以當時的Android版本為基礎設計。

至於針對中國市場推行的MIUI版本依然會維持個別運作，同時會針對中國境內使用需求維持提供beta測試版本，藉此更快獲取用戶使用反饋意見。

確實以中國境內市場使用模式，與海外地區國際版使用模式就有明顯差異，例如中國境內銷售的小米手機高度整合小愛同學應用模式，而國際版小米手機則是以Google Assistant使用為主，同時也能使用Google完整服務，並且透過Google Play Store下載各類app擴充手機功能，甚至可以使用Google Pay服務，但中國境內銷售的小米手機則是仰賴手機本身軟體應用功能為主，使用情境與海外地區有些不同。

只是宣布關閉台灣等在地地區的MIUI論壇，同時宣布停止針對全球地區提供的MIUI beta測試版本，難免會引起在地米粉、小米手機用戶不滿與抱怨。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

楊又肇

聯合新聞網 (udn.com)數位頻道記者，同時身兼自由寫手與Mashdigi網站 (mashdigi.com)創辦者身分，平常喜歡電玩、科技類新品，以及軟體、網路相關內容，也喜歡隨手撰寫內容介紹新玩意。

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