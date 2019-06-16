英國配件商再次透露新款iPhone將換上三鏡頭主相機設計

雖然前還無法確定蘋果下一款iPhone是否會以iPhone 11為稱，但顯然目前不少配件廠商已經陸續從蘋果獲取新機相關數據，藉此提前製作對應新機使用的保護殼，或是螢幕保護貼等配件。而從諸多配件廠商藉由取得數據打造的渲染圖像，或是模型機外貌，雖然還無法確定新機具體硬體規格差異，但似乎可以從外觀看出一些端倪，例如鏡頭數量上的改變。

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過去多次提前揭露諸多新款旗艦手機外貌的英國配件商MobileFun，稍早也在官網放上標示為「iPhone 11」使用的螢幕保護貼，以及鏡頭保護貼，甚至也釋出相關介紹影片，或許蘋果預計今年秋季更新的新款iPhone，確實會在主流機種換上三鏡頭設計的主相機，而作為iPhone XR後繼機種則將會換上雙鏡頭設計。

而從目前iPhone XS系列均採用廣角與2倍遠焦鏡頭組合，新款iPhone預期將會增加超廣角鏡頭設計，藉此因應諸多Android手機陸續加入超廣角鏡頭，讓手機相機拍攝效果更加豐富，同時也能讓手機錄影能有更多元拍攝效果呈現。

至於iPhone XR後繼機種有可能僅只是加上2倍長焦鏡頭，或是維持以數位變焦方式呈現遠焦拍攝效果，並且跟進新款iPhone搭配採用超廣角鏡頭設計。

不過，從此次釋出的螢幕保護貼配件來看，新款iPhone似乎維持使用Face ID識別應用，但是否如市場預測將採用螢幕下指紋辨識技術，暫時還無法確認。

蘋果預計在今年秋季揭曉新款iPhone系列機種，同時也可能配合全新設計的Find My功能，以及預期對外開放的NFC應用功能，推出自有NFC Tag裝置。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》